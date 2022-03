Serie A, la notizia gela i tifosi: il presidente è finito nei guai

Brutte notizie per un club di Serie A impegnato nella lotta per non retrocedere: il presidente è finito nei guai, ecco il motivo.

Il pareggio ottenuto in casa contro il Sassuolo non ha spento le speranze della Salernitana di salvarsi. La distanza dal Cagliari quartultimo resta ampia (9 punti) tuttavia nelle 11 partite ancora a disposizione i granata proveranno a scalare la classifica e centrare l’obiettivo. La chance per invertire la rotta, però, sono sempre meno e domenica è in programma l’impegnativa sfida contro la Juventus.

Il tecnico Davide Nicola, dal canto suo, spera di poter recuperare Franck Ribery (rimasto fuori a causa degli effetti prodotti dall’incidente stradale di cui è stato protagonista nelle scorse settimane) e punta a riproporre dal primo minuto la coppia composta da Milan Djuric e Federico Bonazzoli entrambi a segno sabato scorso.

La marcia di avvicinamento alla gara, in ogni caso, non è iniziata nel migliore dei modi. Il presidente del club Danilo Iervolino infatti, stando a quanto riportato dal ‘Fatto Quotidiano’, è indagato per un’ipotesi di evasione fiscale: i fatti, in particolare, risalgono al 2010 quando l’attuale numero del club era alla guida dell’Università Telematica UniPegaso.

Serie A, che guaio per la Salernitana indagato il presidente Iervolino

Una notizia inaspettata, che ha inevitabilmente creato una certa apprensione nell’ambiente e nella tifoseria. I legali della Salernitana sono subito intervenuti sull’argomento, spiegando che Iervolino nelle prossime ore si metterà a disposizione degli inquirenti per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestati.

Ulteriori aggiornamenti sono quindi attesi a stretto giro di posta. Intanto la formazione continuerà a lavorare, con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista della sfida dell’Allianz Stadium. Serve una vittoria per continuare a cullare il sogno di restare in Serie A. Ma la strada è impervia e domenica l’avversario sarà uno dei peggiori possibili.