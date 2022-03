Salernitana, doccia fredda per Iervolino: l’annuncio gela i tifosi

Dopo il pari contro il Sassuolo, arriva una dichiarazione che certo non farà piacere alla Salernitana e al suo presidente Iervolino.

La Salernitana ottiene un punto nel match contro il Sassuolo. Un pari che, ai fini della classifica, serve a poco, anche se i granata possono comunque sperare dopo i recuperi dei match non disputati, di superare il Genoa e lasciare l’ultimo posto in classifica.

La rete di Djuric, che consente alla Salernitana di non uscire dall’anticipo di Serie A a mani vuote, è però accompagnata da dichiarazioni molti eloquenti da parte del DS Walter Sabatini, che ammette le colpe dirigenziali riguardo il mercato di riparazione. Un mercato che doveva dare una svolta alla stagione granata, ma che invece sempre servire a poco.

“La Salernitana non riesce a vincere ed è una mia responsabilità.” ha dichiarato ai microfoni di DAZN. “Mi assumo le mie colpe. Ho fatto un errore di valutazione sul mercato, credendo che tanti giocatori inattivi da tempo potessero ritrovare la condizione velocemente. Perotti però per quello che ha fatto vedere può ancora giocare ad alti livelli.”

Salernitana, a gennaio una rivoluzione che non sta dando i suoi frutti

Vista la complicata situazione societaria prima dell’arrivo della nuova proprietà targata Iervolino era normale che la Salernitana dovesse fare un mercato dispendioso a gennaio. Sabatini è massicciamente intervenuto arrivando a prendere ben 10 giocatori (la maggior parte in prestito) a fronte di 4 cessioni.

Sono partiti giocatori che nella prima parte di stagione avevano deluso le aspettative come Simy e Gondo, mentre sono arrivati ‘vecchie glorie’ come Fazio, Perotti e Radovanovic. Ma anche diversi calciatori in prestito per sei mesi come Verdi, Musset, Sepe e Dragusin. La maggior parte dei quali però, col senno di poi e con ammissione dello stesso Sabatini, in evidente pessima forma.