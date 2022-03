Verona-Napoli, la decisione che non farà piacere ai tifosi

Verona-Napoli, striscione vergognoso alla vigilia del match: non è possibile sanzionarlo. La FIGC apre un’indagine per un altro motivo.

Verona-Napoli ha regalato spettacolo in campo. La doppietta di Victor Osimhen ha regalato la vittoria corsara alla squadra di mister Luciano Spalletti che ha espugnato lo stadio Bentegodi di Verona contro la formazione di Igor Tudor. Se c’è stato spettacolo in campo, lo stesso non si può dire degli episodi avvenuti prima e durante il match, fuori e dentro l’impianto sportivo veronese.

La sera prima della gara, infatti, per le strade di Verona è comparso uno striscione firmato dalla frangia più calda della curva gialloblù. Una bandiera russa, una ucraina e le coordinate geografiche di Napoli per incitare al bombardamento del capoluogo campano. Il tutto a causa della forte rivalità tra la tifoseria del Verona e quella del Napoli. Un gesto che ha scatenato le polemiche: forte, infatti, è stata la protesta in tutta Italia nei confronti dello striscione dei supporters dell’Hellas.

Verona-Napoli, cori razzisti: la Procura apre un’indagine

Durante la gara, invece, sugli spalti del Bentegodi c’è stato un altro episodio che va fortemente condannato. I supporters locali hanno indirizzato cori razzisti nei confronti di Osimhen e Koulibaly e nei confronti dei tifosi azzurri. Parole che, probabilmente non sono state udite dagli spettatori a casa, ma che sono state appuntate dagli ispettori della Procura della Federcalcio.

Come riferisce l”ANSA’, la Procura federale, dopo la segnalazione dei cori razzisti dei tifosi del Verona, ha aperto una indagine per procedere con un eventuale provvedimento sanzionatorio. Gli investigatori della FIGC, invece, fanno sapere che non sarà possibile procedere con una sanzione per lo striscione vergognoso apparso in città. Il motivo? La scritta è esposta lì dove non è possibile applicare il codice di giustizia sportiva poiché lontana dalle pertinenze dello stadio.