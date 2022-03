“Sconfitta a tavolino”: Verona-Napoli nel caos, il motivo

Verona-Napoli, il match è nel caos: polemiche dure per lo striscione con le coordinate di Napoli, ecco cosa sta accadendo

Verona-Napoli, match che andrà in scena tra poco meno di un quarto d’ora, alle ore 15:00, è finito nella polemica. Ancora prima di iniziare. Il motivo è stato uno striscione che gli ultrà veronesi hanno realizzato in riferimento alla gara da giocare e alla guerra in queste ore in corso tra Russia e Ucraina.

Alle ore 15:00 di questa domenica pomeriggio il Verona ospiterà il Napoli allo Stadio Bentegodi. Il match è fondamentale per i partenopei in ottica vertici della classifica. Ma non è questo il motivo principale per cui la gara sta facendo parlare di sé. Prima ancora di essere disputata.

Nella giornata di ieri, infatti, è spuntato uno striscione, realizzato dagli ultrà del Verona, che ha provocato sconcerto e soprattutto disappunto tra i tifosi partenopei e non solo. Nel mondo del calcio italiano in generale. Uno striscione da condannare per il gesto inqualificabile della Curva Sud gialloblù. Immediata è insorta la richiesta sul match: “Sconfitta a tavolino”.

Verona-Napoli, condanna dello striscione e richiesta ben precisa: “Dovrebbero perdere a tavolino”

Lo striscione incriminato, firmato dagli ultrà del Verona, ha riportato le coordinate di Napoli insieme all’incitazione rivolta a Russia e Ucraina di colpire proprio quelle stesse coordinate con le armi utilizzate nella guerra in corso. I tifosi così insorgono e, specialmente su ‘Twitter’, la richiesta è stata una ben precisa: “Il Verona dovrebbe perdere a tavolino senza nessuna discussione“.

Un gesto inqualificabile, riferito tra l’altro ad un momento storico che mai ci si dovrebbe augurare. Il mondo intero, anche quello del calcio, si mobilita per condannare con ogni forza quanto sta accadendo nel territorio ucraino. Gesti come questi, quindi, sono inaccettabili e c’è chi chiede perciò con fermezza che il Verona venga punito, proprio a causa del comportamento di una fetta dei propri sostenitori.