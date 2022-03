Conte e Paratici al PSG? L’annuncio in conferenza è netto

I rumors di calciomercato alla vigilia del campionato. Antonio Conte è apparso abbastanza contrariato in conferenza stampa.

Vigilia di campionato importante per il Tottenham di Antonio Conte. Il club inglese ha diversi match di Premier League da recuperare e domani è atteso ad una trasferta importante contro il Brighton. Tre punti fondamentali per gli Spurs che coltivano ancora ambizioni di Champions League. Il Tottenham ha tre gare in meno rispetto a Wolverhampton, West Ham e Manchester United (squadre che gli sono davanti), ma ha un match in più rispetto all’Arsenal. La squadra di Arteta è quarto in classifica in Premier e sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori.

Il tecnico pugliese sta facendo bene in Inghilterra nonostante tutto, ma si rincorrono i rumors sul suo futuro. Il Psg è reduce dalla clamorosa eliminazione di Champions League e lo sceicco Al Khelaifi sarebbe pronto ad una vera e propria rivoluzione con Pochettino e Leonardo nel mirino.

Sia il ds Paratici che Conte sono nella lista del club parigino e il futuro dei due resta in bilico. Oltre a Conte il club parigino ha nel mirino anche Zinedine Zidane, Antonio Conte e Diego Simeone.

Psg, Conte chiude in conferenza stampa

Il tecnico del Tottenham ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match ed è apparso abbastanza contrariato alle domande riguardo il suo futuro e quello di Paratici. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il futuro di Paratici? Questa non è una domanda per me, è una domanda che va fatta a lui. Non posso parlare di un’altra persona e sicuramente non conosco quello che lui pensa. Tutto ciò potrebbe essere irrispettoso”.