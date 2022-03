Conte, addio al Tottenham? Ipotesi a sorpresa, con lui anche Paratici

Dopo essersi ritrovati al Tottenham, Antonio Conte e Fabio Paratici potrebbero lasciarlo già in estate: c’è una big nel loro futuro?

Nonostante il Tottenham Hotspur abbia parzialmente cambiato marcia dopo l’arrivo di Antonio Conte e sia ancora in corsa per l’obiettivo stagionale, un posto in Champions League, la sensazione è che la nuova avventura inglese del tecnico non sia mai davvero decollata.

Reduce dallo Scudetto vinto con l’Inter, il tecnico pugliese forse si aspettava di più dal club. E viceversa. E anche se l’ipotesi di un divorzio dopo nemmeno un anno di matrimonio non sembra al momento possibile, la situazione potrebbe cambiare con l’interesse di una big d’Europa, che dopo l’ennesima delusione internazionale sembra decisa a rivoluzionare tutto.

Parliamo del Paris Saint-Germain, ancora sotto shock dopo la clamorosa eliminazione in Champions League rimediata contro il Real Madrid. Sul futuro del club di Al-Khelaifi si rincorrono mille voci, alcune confermano Neymar, Messi e la spina dorsale mentre altre annunciano un sicuro cambio di rotta che si verificherà a stagione finita.

In quest’ultimo caso ecco che, secondo L’Equipe in edicola oggi, il principale candidato a prendere il posto del tecnico Mauricio Pochettino sarebbe proprio Antonio Conte. Mentre al posto del ds Leonardo il PSG ingaggerebbe proprio Fabio Paratici.

Conte e Paratici, futuro a Parigi?

Il direttore sportivo del Tottenham è “diventato grande” lavorando con Beppe Marotta e Antonio Conte alla Juventus, club a cui il trio ha restituito sul campo la grandezza perduta post-Calciopoli. È stato proprio lui a caldeggiare l’ingaggio del tecnico agli Spurs, e naturalmente lo seguirebbe con entusiasmo anche a Parigi.

La sensazione è che Nasser Al-Khelaifi si sia convinto che al PSG attuale certo non manchino classe e risorse, ma forse più un “sergente di ferro” capace di creare un gruppo vero e forte caratterialmente. Proprio la mancanza di carattere è stata per molti la causa dell’uscita dalla Champions, e certo Conte ne porterebbe in abbondanza.

Considerando anche come il rapporto tra l’allenatore e il Tottenham proceda bene ma non benissimo ecco che l’ipotesi diventa percorribile. Del resto la scintilla, forse, non è mai davvero scoccata. Conte e Paratici ripartiranno da Parigi? Lo scopriremo in estate.