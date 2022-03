“Ha detto sì”: Napoli, la notizia di mercato fa esultare i tifosi

Il Napoli a giugno dovrà salutare un pezzo da novanta ma avrebbe già individuato il suo erede, che ha dato l’assenso a un futuro con la maglia azzurra.

Dopo il recente successo ai danni del Verona, non privo di polemiche ma capace di rilanciarlo in orbita Scudetto dopo qualche frenata di troppo, il Napoli vorrebbe concentrarsi esclusivamente sul futuro a breve termine e sulla corsa per il titolo che lo vede impegnato insieme a Inter e Juventus all’inseguimento del Milan.

La frenesia del calcio moderno però impone di pensare costantemente al calciomercato. È infatti fondamentale muoversi in anticipo sugli obiettivi per evitare sorprese all’ultimo momento, a maggior ragione se come nel caso degli Azzurri la fine del campionato coinciderà con l’addio di una delle stelle più importanti della squadra.

Com’è noto ormai da tempo, infatti, a giugno il capitano Lorenzo Insigne lascerà il club in cui è cresciuto e con cui si è imposto per trasferirsi nella MLS nord-americana dove indosserà la maglia del Toronto FC. Andrà sostituito, almeno numericante, e tra i numerosi nomi fatti nelle ultime settimane è emerso sempre più prepotentemente quello di Domenico Berardi.

Napoli, colpo Berardi possibile in estate

28 anni il prossimo 1° luglio, presenza fissa della Nazionale di Roberto Mancini e stella del Sassuolo dove è nato e cresciuto, da tempo Domenico Berardi continua a rimandare il salto in una big. Che appunto potrebbe arrivare in estate dopo l’interessamento del Napoli.

Il ds partenopeo Giuntoli ha individuato nel suo profilo l’ideale erede di Insigne, opinione peraltro condivisa dal tecnico Luciano Spalletti. A conferma del fatto che la trattativa c’è sono arrivate le dichiarazioni di Valter De Maggio ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ospite del programma “Radio Goal”, De Maggio ha confermato la stima di Giuntoli e De Laurentiis così come l’interessamento del club: “Il Napoli ha fatto un sondaggio con il Sassuolo ma ritiene fuori mercato la cifra di 40 milioni di euro richiesta dagli emiliani per il giocatore. Che avrebbe già dato con entusiasmo il suo consenso all’eventuale trasferimento.”

Una notizia che certo farà felici i tifosi azzurri. Dopo l’addio di Insigne un altro talento italiano capace di esaltare le folle potrebbe essere protagonista al Maradona. Vedremo a questo punto se Napoli e Sassuolo troveranno l’accordo.