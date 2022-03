Serie A, la Flop 11 della giornata 28: crolla il Venezia, delude Insigne

E’ andata in scena la ventottesima giornata di Serie A, il Milan è tornato capolista dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli.

La ventottesima giornata di Serie A ha messo in scena una giornata molto importante con la classifica che ha una nuova padrona. Il Milan ha espugnato il Maradona con una prestazione gagliarda e si candida ad essere la principale rivale dell’Inter nella lotta scudetto. Chance persa per il Napoli che è ora costretto a guardarsi anche indietro con Juventus e Atalanta che continuano a vincere.

Nella lotta salvezza il Genoa continua a pareggiare ma non guadagna cosi punti e vede allontanarsi le possibilità di permanenza di Serie A. Crollano Venezia e Salernitana, ecco l’analisi con la Flop 11 di SerieAnews:

Il Venezia necessita assolutamente di punti, ma continua a faticare e viene abbattuto da un grande Sassuolo, tra i peggiori (sono in pochi a salvarsi) ci sono il portiere Romero e capitan Ceccaroni. L’estremo difensore argentino dovrebbe portare sicurezza ed esperienza ma fa tutt’altro ed è uno dei colpevoli della crisi ligure. Poche sicurezze e sui rigori può fare molto di più. Tanta grinta ma anche il leader delle ultime gare Ceccaroni perde il confronto diretto con Scamacca e becca la più classica delle giornate no.

Dominano le ‘piccole’ in difesa nella Flop11 di SerieA

In difesa Becao rischia di complicare la giornata all’Udinese con un errore grave sul gol di Caputo e tante disattenzioni, ma nonostante ciò porta a casa i tre punti. Sulle fasce adattiamo Nikola Milenkovic, anch’egli autore del fallo da rigore che causa il pari del Verona a Firenze. Completa la difesa Bereszyinski, in grande difficoltà sulle offensive di Pereyra e Deulofeu. Tra i malus della giornata anche Svoboda e Marusic, quest’ultimo ingenuo nell’espulsione a Cagliari.

Giornata no per il Venezia e tra i protagonisti c’è anche Aramu. Il centrocampista, tra le rivelazioni di questa stagione, non solo sbaglia il rigore ma commette diversi errori ed è probabilmente il peggiore in campo tra i lagunari.

Irrompe il Napoli nel reparto offensivo

Non poteva mancare il Napoli in questa Flop 11: gli azzurri mancano una grande chance e non si rendono quasi mai pericolosi contro il Milan. Dopo il ritorno al gol su azione con la Lazio, il capitano Lorenzo Insigne torna nell’anonimato e si rende protagonista di una prestazione al di sotto delle attese.

Oltre al capitano risulta tra i peggiori anche Piotr Zielinski che non offre garanzie né sui tiri in porta e né sulle azioni che non riescono a partire dai suoi piedi. Spalletti è costretto a sostituirlo nella ripresa.

Tra i migliori centrocampisti della stagione delude questa volta Mario Pasalic. Il croato è utilizzato quasi da punta da Gasperini a Roma, ma l’esperimento funziona malissimo ed il tecnico è costretto al cambio all’intervallo.

Delude Vlahovic tra i big

Va a secco invece Dusan Vlahovic che non solo delude nello striminzito 1 a 0 contro lo Spezia, ma non va neanche una volta alla conclusione. Troppo poco, nonostante il gioco difensivo del suo tecnico. Il serbo perde la sfida a distanza contro Ciro Immobile, a segno a Cagliari. Proprio in Sardegna c’è un attaccante in crisi: sono mesi ormai che Joao Pedro non va a segno ed oltre a ciò anche le prestazioni appaiono deludenti. L’oriundo ancora tra i protagonisti, suo malgrado, della nostra Flop 11. Ecco la nostra Flop 11 completa:

FLOP 11 SerieAnews (4-4-2): Romero, Bereszyinski, Ceccaroni, Becao,Milenkovic; Aramu, Zielinski, Pasalic, Insigne; Vlahovic, Joao Pedro