“Ripescato a sorpresa”: Inter, situazione mai vista e svolta imprevista

Sembrava una situazione definita e delineata. E invece una svolta imprevista, dettata da necessità, rischia di coinvolgere l’Inter.

La sua situazione sembrava essere definita con largo anticipo. E invece un’infortunio inaspettato hanno drasticamente cambiato i piani dell’allenatore e della società. Il tecnico, di fronte alla necessità e al fatto compiuto, non ha potuto fare altro che prendere la decisione definitiva.

André Onana, 25enne portiere camerunense, ha il futuro nerazzurro. Il numero uno attualmente tra le fila dell’Ajax ha deciso di non rinnovare il contratto con i lancieri e di firmare con i nerazzurri. Una scelta che ha scatenato la rabbia della società olandese che infatti ha deciso di metterlo fuori rosa. Almeno fino ad ora.

Già perché mentre l’Inter, che si sta muovendo molto in vista di giugno, già pregustava un Onana integro e riposato in vista di giugno, gli infortuni si sono abbattuti sull’Ajax, costringendo il tecnico Ten Hag a ripescare a sorpresa proprio Onana. La Gazzetta dello Sport infatti indica il portiere camerunense come titolare per l’imminente match contro il Benfica di Champions.

Inter, Onana torna a giocare con l’Ajax

Reduci dal pari per 2-2 nell’andata, i lancieri sono obbligati a non speculare sul risultato in vista del ritorno in casa. I piani iniziali di Ten Hag prevedevano l’esperto Stekelenburg, vecchia conoscenza del nostro calcio, tra i pali con la maglia da titolare. L’infortunio accorso al portiere, unito a quello degli altri estremi difensori Gorter e Pasveer, ha costretto l’Ajax a correre ai ripari.

Onana è stato reintegrato in fretta e furia, nonostante la sua ‘caduta in disgrazia’ dopo la decisione di non firmare il rinnovo, e sarà affiancato come dodicesimo dall’esperto Tyton. Quest’ultimo fermo da un anno e mezzo e ingaggiato in fretta e furia proprio per sopperire all’emergenza infortuni che si è abbattuta sulla porta dell’Ajax.