Juventus, pessime notizie in arrivo: l’annuncio spiazza i tifosi

Juventus, l’annuncio in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal ha lasciato sorpresi e preoccupati i tifosi.

Importante bivio stagionale domani per la Juventus, impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Dopo il pari dell’andata i bianconeri cercano il successo che consentirebbe loro di superare il turno.

“Champions, coppe e campionati si decidono a marzo.” ha dichiarato Massimiliano Allegri caricando così l’ambiente in vista del confronto con gli spagnoli. “Ora è il momento divertente. Da settembre a febbraio devi giocare per divertirti, adesso invece devi divertirti per vincere. E’ fantastico perché contro il Villarreal è una gara secca, il risultato dell’andata non conta.”

Allegri è consapevole dell’importanza del match anche in vista della sosta che fermerà i campionati e le altre competizioni per dare spazio ai play-off per il Mondiale in Qatar del prossimo inverno. “Ci sono cinque giorni di fuoco.” il pensiero del mister bianconero. “Vogliamo arrivare alla sosta nel miglior modo possibile.” Non mancano però alcune sorprese, sia in positivo, ma anche, purtroppo, in negativo, per i tifosi bianconeri.

Juventus, l’annuncio di Allegri preoccupa i tifosi

Allegri ha dato delucidazioni in merito agli uomini disponibili col Villarreal. “Chiellini è a disposizione, come Dybala e Bernardeschi.” Allegri chiarisce i dubbi della vigilia sugli indisponibili. “Speriamo di risolverla nei 90′, altrimenti dobbiamo giocare 120′ e conteranno molto i cambi. Non hanno i 90′ nelle gambe, ma possono essere degli ottimi rimpiazzi a partita in corso.”

Non ci saranno invece altri giocatori importanti: “Bonucci purtroppo è out, ha giocato ultimamente non stando tanto bene e purtroppo questo l’ha pagato. Si è messo a disposizione, ma purtroppo adesso ha un problema al polpaccio. Pure Alex Sandro sentiva il polpaccio strano e non ci sarà come Zakaria. McKennie, Chiesa e Kaio invece saranno fuori per lungo tempo.” Infine un passaggio su Morata: “Dei tre attaccanti due giocheranno. Uno è Vlahovic, l’altro non l’ho specificato. Morata sta comunque attraversando un ottimo momento di forma, sono contento di lui.”