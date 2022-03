Lotta Scudetto aperta: Allegri se la ride e provoca Milan, Inter e Napoli

Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Villarreal, ha ‘forse’ lanciato una provocazione sulla lotta Scudetto.

La Juventus di Massimiliano Allegri domani sfiderà il Villarreal di Emery nel ritorno delgi ottavi di finale di Champions League. Il match di andata è terminato 1-1, dove i bianconeri passarono subito con Vlahovic poi, però, si sono fatti raggiungere nella ripresa dal gol siglato da Parejo.

La ‘Vecchia Signora’ è certamente favorita per il passaggio del turno ai quarti di finale, che non accade da tre anni (sempre con Allegri in panchina), ma il Villarreal è sempre un avversario super ostico da superare, vedi la vittoria in trasferta contro l‘Atalanta nella fase a gironi ed il successo dell’anno scorso dell‘Europa League.

Allegri è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa proprio presentare la gara di contro gli iberici: “Se è una Juve da finale di Champions League? Non so se ha la maturità o la qualità per arrivare fin lì, ma so che dobbiamo avere l’ambizione di arrivarci. Dovremo cercare sempre di dare tutto, senza uscire con rimpianti. Domani è una finale secca che giochiamo nel nostro stadio”.

Lotta Scudetto, Allegri: “Marzo è il mese in cui ci si diverte”

Il tecnico toscano si è posi soffermato sull’importanza della gara contro il Villarreal: “Match più delicato da quando sono tornato alla Juventus? Marzo è il mese in cui ci si diverte, perché il pallone è più piccolo e pesante”. Queste dichiarazioni potrebbero essere anche una piccola frecciata a Milan, Napoli ed Inter, che hanno allenatori che non hanno mai vinto il campionato italiano.

Allegri ha poi concluso il suo intervento: “Domani servirà una grande prestazione, a prescindere da come finirà. Villarreal? E’ una squadra molto esperta, guida da un allenatore molto bravo. Loro sono molto tecnici, dovremo cercare di concedere poco. Dovremo pensare solo ad un obiettivo, ovvero quello di qualificarci per i quarti di finale”.