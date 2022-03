Serie A, la Flop 11 della giornata 29: delude l’Inter, male Joao Pedro

Le ultime sui peggiori giocatori dell’ultima giornata di Serie A. Deludono Sassuolo ed Inter, presente una ‘vecchia conoscenza’.

Si è disputata questo weekend la ventinovesima giornata di Serie A. Questo turno potrebbe essere molto importante in quanto c’è stato il sorpasso in classifica del Milan (anche classifica virtuale) sull’Inter, fermata da un pari a Torino. Il Milan vince di misura convincendo anche contro le piccole e battendo l’Empoli. Eccetto i nerazzurri vincono quasi tutte le big con Napoli e Juventus che ottengono tre punti pesanti in trasferta. Rallentano ancora invece Udinese e Roma.

In porta prestazione abbastanza deludente di Consigli, protagonista in negativo nel pari del Sassuolo a Salerno. Decisivo l’errore sul gol di Bonazzoli, abbastanza clamoroso.

Deludono Atalanta ed Inter tra le big e tra i principali difensori deludono Ranocchia e Maehle. Il terzino orobico fatica ad esplodere in questa stagione mentre l’esperto centrale dell’Inter commette il fallo da rigore su Belotti. L’arbitro lascia correre, noi di meno. Brutta prestazione anche nei contrasti e negli scontri con gli attaccanti avversari. In difesa prestazione horror di Ceccherini, non solo colpevole sul gol di Osimhen ma colui che lascia i compagni in inferiorità numerica.Completa la difesa l’esterno del Bologna Hickey, in una delle prime insufficienze stagionali.

Grandi nomi nella Flop11 Serie A tra centrocampo ed attacco

A centrocampo, apparso ancora alle prese con un problemino fisico, male Barak. La stella dell’Hellas è invisibile nella sfida contro il Napoli, viene anche sostituito nel finale. Male anche Pasalic, sostituito da Gasperini e poco incisivo (così come nelle ultime prestazioni stagionali).

Male nel match contro la Juve Antonio Candreva. Oltre ad una gara incolore (il calciatore fatica molto nel nuovo ruolo datogli da Giampaolo), Candreva sbaglia il rigore che poteva aprire la sfida contro i bianconeri. Completa il nostro centrocampo Nicolò Zaniolo che non riesce a colpire e che delude anche ad Udine.

Attacco leggero quello di SerieAnews: una coppia atipica con il cagliaritano Joao Pedro, ormai a secco da circa tre mesi e che sembra allontanare il ‘sogno Nazionale’. Con lui il giovane Raspadori, espulso per un doppio giallo in meno di novanta secondi e poco incisivo nella gara di Salerno. Ecco la nostra Flop11:

FLOP 11 SerieAnews (4-3-1-2): Consigli; Maehle, Ceccherini, Ranocchia, Hickey; Barak, Pasalic, Candreva; Zaniolo; Joao Pedro, Raspadori.