“40 milioni e si chiude”: Juventus, per il centrocampo un nome a sorpresa

La Juventus ragiona sul centrocampo del futuro: tra i tanti nomi nella lista di Cherubini anche una sorpresa dell’ultima ora.

Considerando la frenesia del calcio moderno, la Juventus di Max Allegri si trova oggi costretta ad affrontare ragionamenti sul futuro a breve, medio e lungo termine. Nell’immediato il tecnico bianconero deve pensare a come ovviare all’assenza di Bonucci nella sfida di ritorno con il Villarreal valida per gli ottavi di Champions, mentre a medio termine la Vecchia Signora può e deve ancora sognare lo Scudetto soprattutto alla luce degli ultimi risultati e delle recenti prestazioni delle sue stelle.

Nel lungo periodo, invece, la Juventus deve stare attenta a programmare fin da ora il futuro. Studiando tutti gli incastri di calciomercato necessari per tornare definitivamente tra le big dopo l’annata interlocutoria con Andrea Pirlo in panchina. Più che al tecnico, allora la colpa degli scarsi risultati fu attribuita a una squadra assemblata male, soprattutto a centrocampo.

Dopo gli arrivi nella stagione in corso di Locatelli e Zakaria, la Vecchia Signora sfoglia la margherita per il nuovo rinforzo che dovrebbe arrivare in estate. E tra i nomi più chiacchierati nell’ultimo periodo ne spunta anche uno a sorpresa, come riportato da Tuttosport in edicola oggi.

Juventus, nella lista di Cherubini spunta Partey

Si tratta di Thomas Partey, 29 anni il prossimo 13 giugno, motorino inesauribile del Ghana e dell’Arsenal, club a cui è approdato nel 2020. Per averlo i Gunners hanno pagato per intero la clausola rescissoria da 50 milioni di euro che lo legava all’Atletico Madrid. Per cederlo potrebbero invece accontentarsi di una cifra che Tuttosport inquadra tra i 30 e (più probabilmente) i 40 milioni.

Partey si inserisce in una lista, quella in mano a Cherubini, davvero molto eterogenea. Che comprende un altro giovane talento, Ryan Gravenberch dell’Ajax, da molti indicato come “il nuovo Pogba”. E anche il Pogba originale, Paul, grande ex a lungo rimpianto che si svincola a zero dal Manchester United ma che guadagna qualcosa come 13 milioni di euro a stagione.

È ancora il francese l’obiettivo numero uno, a patto però che abbassi le pretese per tornare grande con la Juventus. Che altrimenti potrebbe optare per uno tra Partey e Gravenberch, senza considerare che i bianconeri non mollano la pista che conduce a Renato Sanches già nel mirino del Milan e tornato grande a Lille.