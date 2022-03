“Rinnovo solo se…”: Roma, arriva l’ultimatum per Tiago Pinto

Settimane decisive sul fronte rinnovi per la Roma. Arriva l’apertura al prolungamento del contratto, ma ad una condizione.

A Roma è già clima di derby. Ieri sono iniziate le prima schermaglie dialettiche con Sarri che ha lanciato una frecciatina a Mourinho nel post partita di Lazio-Venezia. In casa giallorossa però, oltre alla comprensibile febbre da stracittadina a tenere banco è anche il tema rinnovi.

Una delle situazioni in bilico per Tiago Pinto è quella legata a Henrikh Mkhitaryan, 33enne attaccante armeno in scadenza di contratto. Il calciatore avrebbe deciso di aprire al prolungamento del rapporto tra lui e i giallorossi, dettando però una condizione imprescindibile per aprire le trattative.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la base sulla quale imbastire dovrà essere un biennale. Il calciatore ex Arsenal infatti vorrebbe tutelare maggiormente il suo ‘fine carriera’ assicurandosi così due anni di contratto ulteriori. La palla adesso passa alla dirigenza giallorossa che dovrà valutare e magari lanciare una controproposta.

Roma, il rinnovo di Mkhitaryan non è impossibile

Alla sua terza stagione in giallorosso Henrikh Mkhitaryan ha sempre offerto un buon rendimento. Anche quest’anno, sebbene lontano dai record realizzativi della scorsa stagione quando segnò 13 gol in 31 presenze, conditi oltretutto da 11 assist, il calciatore armeno sta offrendo un prezioso contributo alla causa giallorossa.

Da sempre fautore di ottime medie realizzative, ma soprattutto di assist, Mkhitaryan potrebbe essere il tassello giusto per una rosa alla ricerca di giocatori d’esperienza in grado di affiancare i giovani futuri acquisti. Per questo l’idea di un ulteriore biennale da offrire all’ameno non ha trovato nessuna opposizione immediata in dirigenza. Staremo a vedere su quali cifre si svilupperà l’accordo e se il calciatore sarà disposto a rinunciare a qualcosa dal punto di vista dell’ingaggio sull’altare della maggiore durate dell’accordo di prolungamento.