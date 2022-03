Verona-Napoli, arriva l’intervento del Giudice Sportivo: il motivo

Dopo la gara di domenica tra il Verona ed il Napoli di Spalletti, è arrivata una decisione importante del Giudice Sportivo.

Dopo la sconfitta interna contro il Milan di Pioli, il Napoli ha battuto domenica il Verona al Bentegodi 1-2 con la doppietta di Osimhen. I partenoepi hanno meritato il successo contro la squadra di Tudor, fornendo una prestazione autorevole ed importante sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Spalletti è stato bravo sia a cambiare modulo che a prendere la decisione forte di lasciare in panchina dal primo minuto sia Zielinski che Insigne. I partenopei sono secondi in classifica a tre punti dal Milan e con un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi che, però, deve recupeare la partita contro il Bologna.

Il Napoli è atteso adesso dal match di sabato contro l’Udinese. I bianconeri sono in forma, considerando i sei punti punti totalizzati, in un calendario non semplice, nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli azzurri contro il Verona hanno dovuto affrontare un ambiente di certo non favorevole, visto i tanti cori di ‘discriminazione territoriale e razziale’ subiti nell’arco della partita. Proprio su questi cori è arrivata in questi minuti una decisione ‘inaspettata’ e molto importante.

Verona-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo: chiusa per un turno la Curva veneta

Il Giudice Sportivo, difatti, a seguito di questi cori intonati da una parte dei tifosi del club veneto presenti domenica allo stadio Bentegodi, ha deciso di squalificare per un turno la curva dei sostenitori gialloblù. Ecco il comunicato: “Il Verona dovrà disputare una partita con il settore Curva Sud Inferiore e Superiore privo di spettatori”.

La nota del Giudice Sportivo poi continua: “La sanzione è stata adottata per aver intonato in varie occasioni cori di matrice territoriale nei confronti, sentiti chiaramente in tutto lo stadio, dei sostenitori avversari e cori di discriminazione razziale nei confronti di Osimhen e Koulibaly”.