“Una cifra folle”: Haaland, l’ultima indiscrezione fa tremare il mercato

Erling Haaland è finito nel mirino di una big della Premier League e le cifre che riguardano il possibile affare sono davvero clamorose.

Per molti appassionati e addetti ai lavori l’uscita agli ottavi di Champions di PSG e Manchester United ha segnato il tramonto di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Forse è presto per dirlo, in ogni caso i due campioni che hanno scritto la storia dell’ultimo ventennio di calcio non sono più così nettamente superiori alla concorrenza. E dovranno comunque presto passare lo scettro a nuovi fenomeni.

Tra i candidati a raccogliere l’eredità della Pulce e di CR7 Erling Braut Haaland è uno dei candidati più credibili. Il bomber norvegese, esploso nel Red Bull Salisburgo e confermatosi nel Borussia Dortmund, è inevitabilmente finito nel mirino di squadre ancora più importanti e sarà probabilmente uno dei protagonisti del prossimo calciomercato.

Il Barcellona si è messo da tempo sulle sue tracce, ed è indubbio che ricostruire la rivalità Messi VS Cristiano Ronaldo con i loro eredi più papabili – il Real Madrid è sempre più vicino a Mbappé – sarebbe un bel colpo per tutta la Liga. Difficile però che accada, dato che i blaugrana realisticamente potrebbero virare su Lukaku lasciando spazio a uno dei pochi club che economicamente si può permettere Haaland. E cioè il Manchester City.

Il City ha pronto uno stipendio monstre per Haaland

Appena pochi giorni fa è venuta infatti fuori prepotentemente la notizia che i Citizens fossero sulle tracce del fenomeno norvegese del Borussia Dortmund. L’offerta comprenderebbe 80 milioni di euro per il cartellino, cifra che può anche essere alzata e comunque notevole nel calcio post-COVID, mentre oggi il Daily Mail riporta quello che potrebbe essere lo stipendio di Haaland alla corte di Guardiola.

Secondo il quotidiano inglese il City sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 600.000 euro alla settimana, quindi circa 30 milioni a stagione. Un ingaggio mostruoso che renderebbe Haaland uno dei calciatori più pagati al mondo e il più pagato nella storia della ricchissima Premier League.

Se confermata, questa cifra certo taglierà nettamente fuori la concorrenza. Nessuno in Europa può al momento sostenere una simile spesa senza battere ciglio e offrendo le stesse garanzie tecniche al giocatore. Che con molta probabilità alla fine andrà a far parte del gruppo di fenomeni allestito in questi anni sotto la guida di Pep Guardiola.

Un’ulteriore conferma? Nella trasmissione sulla Champions League di ieri andata in onda su Amazon in Germania il consigliere del Borussia Dortmund ed ex Pallone d’Oro Matthias Sammer ha affermato “sarà interessante vedere come Guardiola e Haaland si adatteranno l’uno all’altro” senza usare il condizionale. Un lapsus? O l’ammissione di un affare ormai concluso? Lo scopriremo in estate.