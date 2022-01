Real Madrid, il nuovo stipendio di Mbappé non lo indovinereste mai

Il Real Madrid ha raggiunto l’accordo con Mbappé, che a giugno sbarcherà in Spagna a parametro zero. Lo aspetta uno stipendio “monstre”.

Il Real Madrid prepara i fuochi d’artificio in vista dell’inaugurazione del nuovo stadio. La versione rinnovata e migliorata del “Santiago Bernabeu” verrà svelata a fine anno ed i Blancos intendono celebrare al meglio la ricorrenza ingaggiando due top player nella prossima sessione estiva del mercato. Per il primo, Erling Haaland, la trattativa è ancora tutta da costruire mentre per il secondo si attende soltanto l’ufficialità.

Si tratta di Kylian Mbappé il quale, a luglio, potrà coronare il proprio sogno di indossare la maglia delle Merengues. Le parti sono in contatto costante, con il giocatore che lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero dopo aver rifiutato tutte le proposte ricevute riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Ora nel suo futuro c’è il Real Madrid, pronto a garantirgli uno stipendio a cifre “monstre”. Quanto? Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano tedesco ‘Bild’, gli spagnoli sono disposti a mettere sul piatto circa 50 milioni all’anno tra parte fissa e bonus. Un ingaggio stratosferico, che lo renderebbe il giocatore più pagato della storia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Real Madrid, trovato l’accordo con Mbappé

La fumata bianca è già arrivata, ora resta da capire quando il Real Madrid annuncerà l’operazione. Con tutta probabilità avverrà dopo gli ottavi di finale di Champions League, che vedranno le Merengues affrontare il 15 febbraio e il 9 marzo proprio il Paris Saint Germain. Un doppio confronto dal sapore speciale per l’attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Inter, un altro addio è ormai realtà: domani sarà ufficiale

Il francese, infatti, era sbarcato sotto la Tour Eiffel nel 2017 dal Monaco in cambio di 180 milioni. In questi anni sono arrivate diverse soddisfazioni a livello personale (quest’anno 19 gol e 16 assist in 28 apparizioni complessive), ma non tutte quelle previste dal calciatore. Il quale, nella prossima stagione, si metterà a caccia del Pallone d’Oro ripartendo da Madrid.