Il Barcellona si fionda sul bomber: ora tutto dipende da… Marotta

Barcellona e Inter potrebbero scontrarsi in estate su obiettivi di mercato: molto dipenderà dalle scelte dell’ad nerazzurro Marotta.

Uno dei motivi per cui il calciomercato affascina così tanto il pubblico è rappresentato dal fatto che nei suoi vari intrecci può coinvolgere più squadre e più giocatori, che a volte possono cambiare volto e casacca per dettagli o sfumature. E uno di questi intrecci potrebbe riguardare la prossima estate due big del calcio europeo.

Nonostante in questo momento l’Inter sia completamente concentrata sul presente, e su una corsa per lo Scudetto sempre più accesa e dove sono vietate distrazioni, la realtà è che il mercato non dorme mai. E che una grande squadra deve sempre lavorare in anticipo per il futuro.

Futuro che, in questo caso, potrebbe essere rappresentato da un ritorno al passato. Nonostante le recenti smentite da parte dell’entourage del giocatore, l’amore tra Romelu Lukaku e il Chelsea non è sbocciato. E anche se la situazione nebulosa del club di Roman Abramovich non aiuta a fare previsioni, la sensazione è che in estate arriverà il divorzio.

A quel punto Lukaku potrebbe tornare nuovamente all’Inter. Club e giocatore si sono lasciati a malincuore e solo per necessità economiche, dunque un “ritorno di fiamma” è tutt’altro che improbabile. Ma c’è un grande punto interrogativo sulla vicenda, ed è rappresentato dalle possibili mosse del Barcellona.

Barcellona, anche Lukaku nel mirino?

Come riporta El Mundo Deportivo, infatti, anche i catalani potrebbero essere interessati a Lukaku. Soprattutto se l’assalto all’obiettivo principale, rappresentato da Erling Haaland del Borussia Dortmund, dovesse fallire.

Barcellona e Inter non attraversano un momento particolarmente felice dal punto di vista economico, dunque potremmo non assistere a una battaglia a suon di milioni. Ma certo è che il prestigio dei blaugrana è una cosa di cui Marotta dovrà tenere conto, magari giocando d’anticipo.

L’ad nerazzurro, che tiene d’occhio anche altri obiettivi per un reparto offensivo che sarà sicuramente rinforzato, in attesa di scoprire quale sarà il futuro del Chelsea può tentare di strappare almeno il si di Lukaku. Che però in questo momento non sembra intenzionato a spostarsi da Londra e potrebbe non essere del tutto insensibile al fascino del Barcellona. L’intreccio di mercato, insomma, è appena cominciato.