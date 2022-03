Rivoluzione Juve: già scelti i tre nuovi centrocampisti

Tre nuovi centrocampisti per la Juve: sarà questo il piano mercato dei bianconeri in vista della prossima estate. Occhi puntati anche sul potenziale ritorno di Pogba, obiettivo concreto di Massimiliano Allegri

Il mercato della Juventus potrebbe entrare già nel vivo nel corso dei prossimi mesi. La dirigenza bianconero starebbe valutando alcune mosse per potenziare il centrocampo in vista della prossima estate. Occhi puntati sul ritorno di Pogba, oggetto del desiderio di Allegri.

Il centrocampista francese, come noto, si svincolerà dal Manchester United il prossimo 30 giugno. Il giocatore potrebbe sposare nuovamente i colori bianconeri solamente dinanzi a una riduzione drastica del suo attuale ingaggio.

Il ds Cherubini potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 7,5 milioni di euro per i prossimi 4 anni, cifra che potrebbe convincere Pogba a dire sì al clamoroso ritorno. Sul francese, però, resta vivo l’interesse del PSG e del Real Madrid. Allegri, dal canto suo, avrebbe già dato l’ok al possibile affondo.

Tre centrocampisti per la Juve: c’è anche l’idea Gravenberch

Non solo Pogba, la Juventus potrebbe spingere il piede sull’acceleratore anche per Gravenberch. Il centrocampista dell’Ajax, valutato circa 40 milioni, potrebbe rappresentare un ottimo investimento soprattutto in chiave futura. Classe, dinamicità e grandi margini di miglioramento. Anche in questo caso Allegri avrebbe già dato il suo parere positivo.

Discorso differente per ciò che riguarda Renato Sanches e Jorginho. Il primo potrebbe vestire bianconero solamente in caso di addio a Rabiot. Il Lille aprirebbe al prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Jorginho, invece, potrebbe valutare l’addio al Chelsea dopo le recenti problematiche societarie. La Juve osserva interessata.