Il Milan lotta per vincere, ma all’ex non interessa: che stoccata ai rossoneri

L’ex centrocampista del Milan lancia una stoccata nonostante la squadra stia lottando per la vittoria dello scudetto

Grande attesa per la partita di Champions League che la Juventus affronterà questa sera contro il Villarreal. C’è solo un obiettivo in casa Juve ed è quello di vincere. Non si potranno fare calcoli, non si potrà difendere lo 0-0 visto che la regola dei gol in trasferta è stata annullata da questa stagione. Serviranno tutti al massimo, a partire da Vlahovic che contro la Sampdoria è subentrato nel secondo tempo.

Questa sarà anche la prima grande partita decisiva giocata da Manuel Locatelli in Champions. L’esperienza del centrocampista italiano nell’ultimo Europeo gli ha fatto acquisire autostima, e con la Juve deve effettuare il salto di qualità. L’ex Milan ha anche rilascia un’intervista prima della partita col Submarino Amarillo, lanciando qualche stoccata proprio nei confronti della sua ex squadra e lodando il lavoro di Massimiliano Allegri.

Juventus-Villarreal, la stoccata di Locatelli al Milan

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: “Qui la mentalità è diversa rispetto agli altri club. C’è una voglia di vincere e di lavorare differente, io devo continuare così perché mi sto calando nella parte”. Il riferimento probabilmente è verso il Milan, unica big in cui il centrocampista italiano ha giocato nella sua carriera prima di approdare alla Juve.

Difficilmente, infatti, le sue parole possono essere riferite a squadre come Inter, Napoli, Roma. Anche perché Locatelli non ci ha mai giocato. L’ex Milan ha poi parlato di Allegri: “Mi ha fatto un’ottima impressione, sono felice che mi alleni un vincente. Sento la sua fiducia. A me manca qualche gol, so che devo segnare di più”.