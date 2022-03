Si è appena conclusa Juventus-Villarreal. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022 sorride agli spagnoli.

Serata amarissima per la Juventus di Massimiliano Allegri che perde 2-0 all’Allianz Stadium di Torino la super sfida di Champions League contro il Villarreal. Unai Emery vince il confronto con il tecnico bianconero e passa al prossimo turno di Champions, eliminando i piemontesi dal torneo europeo.

Una sconfitta che brucia ai bianconeri che da anni rincorrono il sogno Champions. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato Daniele Rugani atterra in area di rigore Coquelin. Il difensore della Juve condanna i bianconeri alla sconfitta e all’eliminazione dal torneo.

Juventus-Villarreal, la sintesi del match

I primi quarantacinque minuti di gioco restano bloccati sullo 0-0. Nella prima frazione, infatti, poche occasioni ghiotte. Tutto si è deciso nel secondo tempo, quando Daniele Rugani ha atterrato in area di rigore Coquelin. Dopo un check con il VAR e l’on field review, l’arbitro Marciniak ha assegnato il penalty. Dal dischetto Gerard Moreno non sbaglia e porta in vantaggio gli spagnoli.

La Juventus crolla e dopo il gol dello svantaggio va sotto di un altro gol. Al minuto 87 è arrivato il gol dello 0-2 firmato da Pau Torres: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pau Torres è sbucato in mezzo all’area di rigore ed ha battuto Szczesny con un colpo di testa. Nel finale c’è spazio anche per il definitivo 0-3 firmato da Danjuma, giunto direttamente da calcio di rigore per un tocco di mano in area di de Ligt.