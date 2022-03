Mondiali, arriva la notizia che preoccupa Mancini: adesso è ufficiale

C’è tanta tensione per i playoff Mondiali che l’Italia dovrà affrontare dal 24 marzo: ecco la notizia che preoccupa Mancini

Tra otto giorni inizieranno i playoff per accedere ai prossimi Mondiali. L’Italia dovrà affrontarli per la seconda volta consecutiva. La prima volta non è andata bene, con la sconfitta contro la Svezia che ha sbattuto fuori la nazionale all’epoca allenata da Ventura. Poi l’Europeo vinto e un terzo posto in Nations League. Tutto molto bello, ma il 24 marzo c’è la partita con la Macedonia del Nord. Da non sbagliare, perché tutti i calcoli per l’eventuale finale con Portogallo o Turchia andrebbero perduti.

Sarebbe un vero e proprio fallimento non andare in Qatar, ancor di più uscendo alla prima partita. E’ la preoccupazione principale di Mancini, che dopo essere arrivato secondo nel girone alle spalle della Svizzera, ha dichiarato che l’Italia andrà al Mondiale. Insomma, la tensione è alta. E la Macedonia del Nord ha già diramato la lista dei convocati per la semifinale.

Italia-Macedonia del Nord, Mancini preoccupato

Blagoja Milevski, ct della Macedonia, ha diramato la lista dei convocati. A rappresentare la Serie A ci sarà il solo Eljif Elmas del Napoli. Per Mancini mancare la vittoria al Renzo Barbera di Palermo sarebbe come toccare il fondo, dopo aver toccato le stelle la scorsa estate. C’è però da considerare che anche la mancata qualificazione non scalfirebbe di un minimo la vittoria di Euro 2020. Insomma, questa è la lista dei convocati della Macedonia.

PORTIERI: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Siskovski (Doxa), Naumovski (Shkupi)

DIFENSORI: Stefan Ristovski (Dinamo Zagabria), Velkovski (Rijeka), Musliu (Ingolstadt), Ristevski (AEL), Alioski (Al-Ahli), Todoroski (Sered), Ashkovski (Sepsi), Serafimov (ZTE)

CENTROCAMPISTI: Ademi (Dinamo Zagabria), Elmas (Napoli), Bardhi (Levante), Spirovski (MTK Budapest), Kostadinov (Piast), Atanasov (Hajduk Spalato), Rakip (Malmo), Nikolov (Sheriff), David Babunski (Debrecen)

ATTACCANTI: Jahovic (Goztepe), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Miovski (MTK Budapest), Churlinov (Schalke), Trajkovski (Al-Fayha), Ethemi (Istanbulspor), Dorian Babunski (Debrecen)