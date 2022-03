“Un bel problema”: Mondiali, ecco la sentenza che preoccupa Mancini

Mancano sempre meno giorni ai Playoff per i Mondiali in Qatar e c’è grande attesa per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

L’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini ancora deve ottenere il pass per i Mondiali e nei prossimi giorni sarà impegnata nei Playoff per l’accesso ai Mondiali in Qatar. Gli azzurri affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord e dovranno, nell’eventualità, affrontare in trasferta la finale contro Turchia o soprattutto Portogallo.

Proprio quest’ultima nazione fa molta paura in Italia e sono tante le insidie che la Nazionale lusitana porta con sè. Rispetto al passato non c’è solo Cristiano Ronaldo ed anzi il Portogallo è ricco di grandi talenti del calcio mondiale.

Il calcio portoghese è in netta crescita e squadre come Porto, Sporting Lisbona e Benfica arrivano spesso molto avanti nelle competizioni continentali. Proprio nella giornata di ieri il Benfica ha ottenuto l’ennesima impresa della stagione, raggiungendo i Quarti di finale della Champions League. La squadra portoghese ha espugnato Amsterdam ed ha eliminato a sorpresa l’Ajax.

Capello avvisa l’Italia in vista dei Playoff Mondiali

Nel post partita di Champions League l’ex tecnico ed ora commentatore Fabio Capello ha parlato del Benfica ed ha lanciato un importante monito all’Italia di Roberto Mancini. Le dichiarazioni dell’ex allenatore sono tutt’altro che rassicuranti, ecco le sue parole a Sky Sport:

“La gara del Benfica mi preoccupa per i Mondiali. L’Italia dovrà affrontare il Portogallo, questi hanno giocatori ed hanno un movimento che, quando vogliono raggiungere un obiettivo, lo fanno molto bene. E senza andare per il sottile. Questo mi preoccupa, anche perchè poi hanno una grande qualità tecnica e per l’Italia di Mancini sarà un bel problema”.