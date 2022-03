L’Atalanta vola, ma arriva la stoccata a sorpresa: gelo in diretta

L’Atalanta vola ai quarti di finale di Europa League, ma l’annuncio nel post-partita ha provocato il gelo in diretta: stoccata a sorpresa dal nerazzurro

L’Atalanta ha vinto anche la gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nonostante la pressione del club tedesco, la Dea è riuscita a spuntarla nel finale grazie a un gol segnato da Boga al 91′. Avrebbe fatto comodo anche un pareggio (dato il risultato complessivo di 3-2 a favore dei nerazzurri), ma la squadra di Gasperini ha così messo in cassaforte il passaggio ai quarti della competizione.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, nel post-partita di Atalanta-Bayer Leverkusen, ha parlato l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi. L’elogio di quest’ultimo ha voluto coinvolgere l’intero gruppo, che nonostante i diversi e pesanti infortuni (quello di Duvan Zapata primo tra tutti) si sta dimostrando molto compatto.

“Siamo contentissimi. È stata una partita sofferta, contro una squadra forte e ovviamente è motivo di orgoglio per la città e i tifosi che sono venuti qui. Grazie di cuore, dedico questa vittoria a tutto il mondo atalantino. Siamo molto contenti. Ti confronti contro realtà top e c’è sempre la possibilità di imparare”, sono state le prime parole rilasciate a ‘Sky Sport’. Una stoccata, però, è poi arrivata inaspettata e ha provocato il gelo in diretta.

Europa League, l’Atalanta vola ai quarti ma Percassi non ci sta: “Noi penalizzati in campionato”

La stoccata di Luca Percassi, dunque, ha suscitato il gelo in diretta a ‘Sky Sport’. Alcuni secondi passati in silenzio, dopo le parole dell’amministratore delegato del club, non sono infatti passati inosservati. Come dichiarato anche da Gasperini, dopo la gara di andata proprio contro il Bayer Leverkusen, anche Percassi ha affermato: “Qualificazione in Champions? Stiamo facendo un buon campionato. Stiamo recuperando tutti i giocatori e ci prepariamo al rush finale”.

“Quello che ci conquistiamo – ha proseguito – lo facciamo con fatica senza che nessuno ci regali nulla, l’Atalanta è stata fortemente penalizzata ma noi continuiamo a lavorare. Partecipare ad una competizione europea è qualcosa di straordinario, sta capitando con frequenza ed anche quest’anno sarà molto difficile. La cosa più bella è che ogni volta che raggiungiamo un obiettivo lo facciamo sapendo da dove veniamo”.