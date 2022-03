L’Atalanta vola in Europa: la Dea stringe i denti e supera il Bayer

L’Atalanta, specialmente nella ripresa, soffre contro un Bayer Leverkusen che ci prova fino all’ultimo: è Boga, però, a decidere il passaggio ai quarti

Partita molto fisica quella giocata in Germania tra Bayer Leverkusen e Atalanta. I nerazzurri, pur soffrendo specialmente nella ripresa, portano a casa una vittoria importante. Tanto, ma non tutto, è stato perciò deciso nella gara di andata (terminata a Bergamo con un 3-2, rimasto in bilico fino all’ultimo momento). Ecco chi ha sbloccato il match.

Dopo un avvio complesso per l’Atalanta, che al 10’ ha dovuto fare a meno di Rafael Toloi per infortunio, i nerazzurri poi hanno iniziato ad aumentare i giri del motore e si sono resi pericolosi in diverse occasioni.

Il più delle volte con Muriel e Malinovskyi, sempre loro due. Come spesso sta accadendo, però, la Dea non ha sfruttato fino in fondo le occasioni create sotto porta. E nella ripresa ha sofferto molto la pressione del Bayer Leverkusen che ha provato in tutti i modi a riportare almeno in parità il match. Alla fine, tuttavia, l’ha decisa Jeremie Boga.

Europa League, l’Atalanta soffre ma la spunta: la Dea accede ai quarti di finale, super gol di Boga

Primo tempo abbastanza equilibrato al BayArena, anche se è l’Atalanta a creare più occasioni pericolose. La Dea, però, con la ripresa della gara rischia fin da subito. All’inizio del secondo tempo, infatti, un errore a centrocampo commesso dai nerazzurri ha lanciato Diaby da solo davanti a Musso. L’estremo difensore però si è imposto e ha detto di no.

Il secondo tempo della gara continua quasi fino all’ultimo in questo modo. Il Bayer ha attuato una pressione quasi asfissiante, mentre i giocatori di Gian Pieri Gasperini si sono chiusi a difendere una parità che anche senza gol, in fin dei conti, avrebbe fatto comodo. Il passaggio ai quarti però sul finale l’ha deciso Boga, segnando al 91′.