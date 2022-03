Milan, brutte notizie in arrivo: l’annuncio gela i tifosi

Mister Pioli dovrà fare i conti con una possibile assenza in occasione di Cagliari-Milan: il calciatore quest’oggi non ha svolto allenamento.

Questo fine settimana, prima della sosta per le gare Nazionali, il Milan è chiamato a rispondere all’impegno contro il Cagliari. Una sfida importante per confermare il primato in classifica, che attualmente mantiene grazie al +3 sul Napoli e al +4 sull‘Inter. Gli azzurri saranno impegnati in casa contro l‘Udinese, mentre l’Inter attenderà a San Siro la Fiorentina.

Mentre si pensa già al futuro, in occasione della seduta odierna d’allenamento in casa rossonera, non giungono le migliori notizie pensando all’impegno di sabato alle 20:45. Sandro Tonali, infatti, non si allenato con il gruppo. Il centrocampista si è fermato a causa di uno stato febbrile e quindi chiaramente ha osservato riposo.

Un’assenza ancora da confermare, ma alla quale Pioli comincia a pensare in modo concreto per studiare una linea in media alternativa alla presenza dell’ex Brescia.

L’allarme è già scattato circa l’assenza di Sandro Tonali e la soluzione però sembra essere alla portata per rimediare alla sua mancanza in Sardegna. Si pensa ad arretrare Kessie e affiancarlo a Bennacer, in quello che diventerebbe un 4-2-3-1. Brahim Diaz potrebbe allora tornare da titolare a approfittare della grande occasione.

Altri dubbi di formazione ci sono e riguardano diversi reparti del campo. Romagnoli, ad esempio, è candidato a sostituire Kalulu, mentre Messias è messo in dubbio da Saelemaekers. L’occasione sembra poi essere alle porte anche per Zlatan Ibrahimovic, il quale potrebbe per l’occasione prendere il posto del collega Olivier Giroud. Anche il francese ha vissuto giorni di alti e bassi a causa della febbre, la quale però pare sia comunque già stata smaltita. Lo svedese è pronto per partire titolare, mentre Giroud potrebbe essere utilizzato dall’allenatore a partita in corso.