Milan, Maldini accelera per il colpo: la notizia fa esultare i tifosi

Il Milan si muove sul mercato in entrata. Maldini accelera per un colpo in vista della prossima stagione e i tifosi esultano.

Pioli e la squadra sono pienamente concentrati nel rush finale di stagione che vede una serratissima lotta Scudetto tra il Milan, il Napoli, l’Inter e la rediviva Juventus. La possibilità di riportare dopo un decennio lo Scudetto dalle parti della Milano rossonera stuzzica e non poco le fantasie dei tifosi, mentre la società è comunque vigile per garantire un futuro al progetto sviluppato in queste stagioni.

La dirigenza rossonera infatti sta già sondando il terreno per il mercato della prossima estate. Dopo due ottime stagioni che hanno definitivamente fatto uscire il Milan da quella spirale di mediocrità in cui era precipitata per alcune stagioni, Maldini è intenzionato a regalare a Pioli giocatori in grado di dare continuità al progetto e alla crescita del club.

Come rivela il collega Fabrizio Romano uno dei prossimi colpo potrebbe essere Divock Origi del Liverpool il cui vantaggio, non indifferente, sarebbe il fatto che si libera a parametro zero. Origi infatti in scadenza e il Milan sta penando di tesserarlo qualora il 26enne belga, come sembra probabile, non dovesse rinnovare con i Reds.

Milan, idea Origi: il belga ai margini del Liverpool

D’altronde Origi non avrebbe nemmeno tutti questi motivi validi per restare sulle sponde rosse del Marseyside. Questa stagione infatti l’attaccante belga ex Lille e Wolfsburg ha collezionato solo 5 presenze in Premier League. Frenato anche da un lungo infortunio, quest’anno non è mai riuscito ad entrare stabilmente nelle rotazioni di Klopp.

Dall’altro delle sue comunque 200 presenze tra Premier, Bundesliga e Ligue 1, Origi si sta legittimamente guardando attorno, ansioso di trovare un club che possa quantomeno consentirgli di mettersi in gioco. In tal senso un Milan alle prese con problemi anagrafici nella parte avanzata del campo, potrebbe essere una soluzione conveniente.