“Non sarà rinnovato”: colpo di scena Inter, il pupillo di Inzaghi dice addio

L’Inter si libererà del pupillo di Simone Inzaghi alla fine di questa stagione: l’addio è scontatissimo visto il poco impiego

Il bisogno di nuovi rinforzi nell’Inter è molto forte. La scorsa estate era stata avviata una sorta di rivoluzione, seppur non portata a termine fino in fondo. Marotta sa che se ci dovessero essere troppi addii e troppi acquisti in una sessione di calciomercato, potrebbero arrivare delle difficoltà. E infatti, l’ad con Ausilio e grazie all’ottimo lavoro di Inzaghi, è riuscito a mantenere alto il livello della squadra. E la prossima estate ci saranno altre partenze.

Molto si è parlato delle posizioni di de Vrij -autore di una pessima stagione- e di Arturo Vidal, più bravo su TikTok che in campo. L’idea è quella di dare alternative valide ai titolari. Cosa che non è stata Felipe Caicedo, pupillo di Inzaghi dai tempi della Lazio. Famosi sono infatti i suoi gol oltre il 90′, che hanno permesso ai biancocelesti di portare a casa tanti punti.

Inter, niente rinnovo del prestito per Caicedo

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il prestito di Caicedo dal Genoa non sarà rinnovato. L’attaccante ecuadoregno lascerà l’Inter nella prossima estate, per tornare in rossoblù. Non si è capito il motivo per cui il club nerazzurro abbia deciso di puntare su di lui: in campo non si è mai visto, se non per 3′ proprio contro il Genoa lo scorso 25 febbraio nello 0-0 di Marassi.

Forse per motivi di spogliatoio, con Inzaghi che conosce bene le qualità dell’attaccante classe ’88. Ma Caicedo non ha davvero portato nulla a livello tecnico, con l’allenatore che spesso ha scelto di giocare con Lautaro Martinez e Sanchez, rinunciando al centravanti quando Dzeko era stanco o indisponibile.