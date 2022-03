“Scartato dall’Inter”: Maldini se la ride, il Milan pronto ad approfittarne

Il Milan è pronto ad approfittare del rifiuto dell’Inter: Paolo Maldini se la ride, il giocatore è finito nel mirino del club rossonero

Il Milan sta portando avanti un progetto molto interessante dal punto di vista sportivo. Il club rossonero è in crescita sotto ogni punto di vista, e lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta per consacrare il lavoro di Paolo Maldini. Il direttore tecnico dei rossoneri ha pensato bene di costruire una squadra ricca di qualità, ma anche di agonismo, gioventù ed esperienza. La lotta con l’Inter e col Napoli per il campionato ha fatto uscire fuori le qualità di alcuni elementi.

Dall’altra parte di Milano, c’è una Inter in netta difficoltà rispetto a quella schiacciasassi dei mesi scorsi. Mancano alternative di qualità per far rifiatare i titolari, ma Marotta sembra avere le idee chiare. A gennaio è però arrivato Caicedo, che non ha trovato spazio fino a questo momento. Quello del centravanti è un ruolo delicato e ci sarebbe anche stato un rifiuto da parte dell’Inter per un attaccante con il Milan pronto ad approfittarne.

Il Milan punta Origi dopo il rifiuto dell’Inter

L’attaccante in questione è Divock Origi, che si libererà dal Liverpool a parametro zero il prossimo 30 giugno 2022. Il Milan è pronto ad approfittarne, dopo l’addio di Pellegri e i problemi fisici continui di Ibrahimovic e Giroud, nonostante si parli di due grandi calciatori nonostante l’età. Precedentemente, Origi sarebbe stato offerto anche all’Inter, oltre che alla Juventus. Ma secondo la stampa inglese, è arrivato un netto rifiuto da parte di entrambe le squadre. Evidentemente, i piani per il prossimo calciomercato sono altri.

E allora Maldini ha deciso di piazzare l’offensiva, anche perché si parla di un attaccante classe ’95. Origi, tra l’altro, è da anni al Liverpool e ha acquisito un’esperienza europea niente male, essendo protagonista anche del famoso 4-0 al Barcellona di Messi.