Inter su Haller, pronto il sostituto dell’Ajax: è Toni Martinez

Calciomercato Inter, il club sembra fare sul serio su Sebastien Haller: l’Ajax, dal canto suo, avrebbe già individuato in Toni Martinez il sostituto

L’Inter sembrerebbe essere sempre più interessata al profilo di Sebastien Haller dell’Ajax. L’attaccante, classe 1994, è valutato circa 30 milioni di euro e potrebbe lasciare il suo attuale club per raggiungere la Serie A dove lo accoglierebbe Simone Inzaghi.

Dal canto suo, poi, l’Ajax non sarebbe rimasto fermo a guardare e si starebbe perciò portando avanti nelle trattative per un possibile sostituto di Haller. In caso di un’effettiva partenza del 27enne ivoriano, il club starebbe pensando a Toni Martinez come suo sostituto. A riferirlo è il quotidiano spagnolo ‘AS’.

Il classe 1997, di proprietà del Porto, piace anche in Italia, sia al Torino sia alla Fiorentina. Coinceçao, nell’ultima edizione di calciomercato (quella dello scorso gennaio), si è imposto affinché la sua partenza non si concretizzasse. Toni Martinez, però, quest’estate potrebbe dire addio e raggiungere proprio l’Ajax, specie in caso di addio di Haller.

L’Inter su Haller, l’Ajax su Toni Martinez: per lo spagnolo potrebbero servire circa 20 milioni di euro

Secondo quanto riferito dalla Spagna, da ‘AS’ in questo caso, l’Ajax avrebbe già in mente Toni Martinez come sostituto di Haller. Specie se l’ivoriano dovesse effettivamente raggiungere l’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un nove che possa far respirare soprattutto Edin Dzeko, .

Per l’attaccante spagnolo, che in questa stagione ha segnato 3 gol in 15 match giocati nella Liga portoghese, il Porto potrebbe richiedere circa 20 milioni di euro. Il contratto scadrà il 30 giugno del 2025, ma il suo prezzo potrebbe, tramite una trattativa, anche diventare inferiore. L’Inter, invece, per Sebastien Haller, che ha segnato in questa stagione già 32 gol e servito 9 assist nelle varie competizioni, potrebbe ricevere richieste da almeno 30 milioni di euro.