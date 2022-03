Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Vitesse, match di ritorno degli ottavi di Conference League 2021/2022. Si parte alle 21.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Vitesse, gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2021/2022. Dopo lo 0-1 della gara di andata, i giallorossi provano ad archiviare la pratica qualificazione nel match di ritorno. In gara 2 i padroni di casa ospitano alle ore 21.00 la formazione di José Mourinho, decisa ad approdare ai quarti di finale del torneo.

Reduci da sei risultati utili di fila tra Serie A e Conference, i capitolini cercano entusiasmo anche in vista del derby di domenica prossima contro la Lazio. Lo Special One dovrà fare a meno degli squalificati Mancini e Sergio Oliveira, espulso nel primo round. A dare il via al match è l’arbitro rumeno Petrescu, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Marica.

Roma-Vitesse, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Lo. Pellegrini; Felix, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Vina, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, El Shaarawy, Zaniolo, Shomurodov.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Doekhi, Rasmussen, Bazoer; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Openda, Grbic. Allenatore: Letsch. A disposizione: Schubert, Reiziger, Vroegh, Cornelisse, Huisman, Manhoef, Hernandez, De Regt, Yapi, Gboho, Frederiksen.