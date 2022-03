Tutto pronto per il fischio di inizio di Vitesse-Roma, gara degli ottavi di finale di Conference League 2021/2022. Si parte alle 18:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Vitesse-Roma, gara di andata degli ottavi di finale di Conference League 2021/2022. Al GelreDome il Vitesse di Letsch ospita i giallorossi di Josè Mourinho, reduci dalla vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I capitolini, qualificatisi come prima forza del girone C, hanno collezionato sette risultati utili di fila in Serie A. Per questo motivo, dunque, la motivazione è alta.

La squadra olandese, invece, dopo il secondo posto nel girone G, ha eliminato il Rapid Vienna nei sedicesimo di finale. Le due formazioni non si sono mai affrontate prima: sfida inedita per passare a gara 2 in vantaggio sugli avversari.

Vitesse-Roma, le probabili formazioni

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. Allenatore: Letsch. A disposizione: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt,

van Duivenbooden, Buitink.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.