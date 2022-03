Doccia gelata per Marotta e Zhang: Inter, annuncio a sorpresa

L’Inter ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. Arrivato l’annuncio che mette fretta al club.

L’Inter riflette in vista della prossima sessione del mercato. Il rendimento deludente della squadra in queste settimane e le varie criticità emerse hanno spinto la società a mettere in discussione il futuro di molti giocatori. Arturo Vidal, multato dopo le dichiarazioni contro Simone Inzaghi, andrà di certo via mentre resta da valutare la posizione sia di Lautaro Martinez (apparso spesso abulico) che di Edin Dzeko, che proprio oggi ha compiuto 37 anni.

Il club, per cautelarsi, ha quindi deciso di avviare i contatti con l’Ajax riguardanti Sebastian Haller: l’ivoriano, tra le principali rivelazioni di questa edizione della Champions League, piace molto all’amministratore delegato Beppe Marotta il quale conta di regalarlo al tecnico nerazzurro nei prossimi mesi.

In ribasso, quindi, le azioni di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, fin qui, ha disputato una buona stagione (12 gol in 27 presenze complessive) non sufficiente però per farlo diventare l’oggetto del desiderio dell’Inter. Il calciatore, dal canto suo, è tranquillo e in estate prenderà la decisione migliore per la propria carriera.

Inter, Scamacca apre all’ipotesi estera

A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’. “Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta”.

La Roma (società in cui è cresciuto) rappresenta invece un capitolo ormai chiuso. “È stata un pezzo del mio percorso e della mia storia, conservo bei ricordi di momenti che ho vissuto lì. Rimpianti? No, assolutamente. Ho preso una strada diversa, sono contento di quello che ho fatto”. Per pensare al futuro c’è tempo. Ora conta soltanto fare bene al Sassuolo, con la speranza di ricevere presto la chiamata del Ct Roberto Mancini in vista dei play-off.