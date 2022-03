“Accetterà qualsiasi cosa”: Inter, svolta per il futuro di un nerazzurro

Non tira una buona aria in casa Inter in merito al rapporto con il giocatore: l’addio è imminente, ora sembrerebbe a qualsiasi cifra

Tante sono le indiscrezioni riguardanti il mercato dell’Inter in vista della estate sempre più vicina. Si monitorano diversi profili in entrata, tra difesa, centrocampo e attacco. Ma si parla anche tanto del mercato in uscita, con un giocatore che ora sembra più vicino di qualsiasi altro all’addio.

Si tratta di Arturo Vidal, che in queste ultime gare è stato spesso impiegato da Simone Inzaghi per sopperire alle varie assenze sorte tra infortuni e squalifiche. Il cileno, tuttavia, non ha mostrato, specialmente negli ultimi tempi, un comportamento ritenuto corretto dalla società.

Specialmente dopo l’intervista rilasciata ai canali della tv sudamericana ‘Tnt’. Il centrocampista ha, infatti, dichiarato di sognare un suo approdo al Flamengo, ma l’Inter ha considerato le sue parole come un’uscita fuori luogo. Non la prima da quando è in nerazzurro. Ora dal mercato arrivano novità importanti.

Calciomercato Inter, Vidal sempre più vicino all’addio: “Non negozierà lo stipendio”

L’Inter quest’oggi si è riunita ad Appiano, dopo il consueto allenamento, e Simone Inzaghi ha parlato senza molti filtri ai propri giocatori. A far infuriare la società è stato soprattutto il comportamento di Arturo Vidal e le parole riferite in diretta a ‘Tnt’ (per cui con ogni probabilità riceverà una multa). A tal proposito, allora, trapelano novità sul futuro del cileno: potrebbe trasferirsi al Flamengo senza poi molte pretese sull’ingaggio.

Secondo quanto riferito sul proprio profilo ufficiale ‘Twitter’ da Fabrizio Biasin (con informazioni apprese dal giornalista Ekrem Konur), quindi: “Arturo Vidal non negozierà lo stipendio con il Flamengo. Qualunque sia lo stipendio offerto dal club, la star cilena è pronta ad accettarlo”. Un addio che comporterebbe un alleggerimento economico di non poco conto sulle casse dell’Inter. Si attendono ulteriori conferme in merito.