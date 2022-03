Mondiali, i tifosi esultano: l’ufficialità fa felice Mancini

I play-off di qualificazione ai Mondiali si avvicinano: il 24 marzo la sfida con la Macedonia. Il Ct Mancini ha ricevuto una buona notizia.

Il giorno del giudizio sta per arrivare. Dentro o fuori, nessuna possibilità di appello. Ancora qualche giorno di attesa, poi per il Ct della Nazionale Roberto Mancini sarà tempo di diramare le convocazioni in vista del play-off di qualificazione al Mondiale: una doppia sfida da vincere a tutti a costi, per evitare di rivivere l’incubo materializzatosi nel 2017.

Il 24, come noto, gli azzurri affronteranno a Palermo la Macedonia mentre il 29, in caso di vittoria, avrà luogo la sfida con una tra Turchia e Portogallo. Il selezionatore, in queste settimane, si è recato in diversi stadi italiani così da monitorare da vicino alcuni giocatori in odore di chiamata non presenti nella rosa che ha vinto l’Europeo.

I riflettori, in particolare, sono puntati su Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori, Joao Pedro e Sandro Tonali i quali ora saranno chiamati ad offrire altre prestazioni importanti per aumentare le chance di esserci in occasione dello spareggio. Verso la convocazione pure Giorgio Chiellini, in fase di recupero dopo l’infortunio. Intanto, l’allenatore potrebbe ricevere presto una buona notizia.

Mondiali, stadio pieno in occasione del play-off con la Macedonia

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, nelle scorse ore, ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di riportare, nell’occasione, la capienza dello stadio “Barbera” al 100%. Lo ha fatto, stando a quanto riportato dall’Ansa, attraverso una lettera ufficiale. Ora si attende la replica del diretto interessato ma Gravina, sul tema, è ottimista.

“Il Governo sarà sensibile nel dare il riconoscimento che l’intera città di Palermo sta dimostrando verso la nostra nazionale e il colore azzurro. Temo la prima partita – ha detto ai microfoni di Gr Parlamento – la più difficile: pensiamo alla Macedonia del Nord, servirà massima concentrazione, è una buona squadra che ha fatto risultati importanti. Il resto andrà valutato a partire dalla sera del 24, dopo il match”.