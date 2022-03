Mondiali, Mancini non si trattiene: arriva la sorpresa per il calciatore

Il Ct Mancini, in occasione dei play-off di qualificazione ai Mondiali, ha già chiamato un giocatore: certa la sua convocazione.

Il count-down è quasi giunto a conclusione. Ancora qualche giorno e per il Ct della Nazionale Roberto Mancini sarà tempo di comunicare ufficialmente la lista dei giocatori convocati per il doppio play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar. Il viaggio degli azzurri, come noto, partirà giovedì 24 marzo da Palermo: l’avversaria, nell’occasione, sarà la Macedonia (orfana di Goran Pandev).

In caso di vittoria, poi, il 29 si terrà la sfida con la vincente di Turchia e Portogallo. Un crocevia fondamentale da non fallire per l’allenatore il quale, in questi giorni, si è recato in molti stadi con l’obiettivo di tastare con mano lo stato di forma di alcuni giocatori. Diversi i ballottaggi in atto tuttavia nell’elenco rientrerà di certo Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli (rimasto a secco nelle ultime due giornate) ha infatti ricevuto una telefonata da parte del commissario tecnico. Mancini, nell’occasione, gli ha ribadito la propria fiducia nei suoi confronti chiedendogli di raggiungere Coverciano già sabato sera. Subito dopo, in pratica, la partita che vedrà gli azzurri affrontare l’Udinese.

Mondiali, Mancini fa affidamento su Insigne

La stagione dell’attaccante, fino a questo momento, è stata contraddittoria: 9 gol e 7 assist in 28 presenze complessive tra campionato ed Europa League. Un rendimento che ha spinto il club ad interrompere le trattative riguardanti il rinnovo del contratto con il calciatore che, di conseguenza, ha deciso di accettare la proposta del Toronto.

Insigne ci sarà quindi nelle gare che determineranno il futuro della Nazionale, intenzionata a non rivivere l’incubo del 2017. Resta ora da vedere chi comporrà, insieme a lui, il reparto offensivo: Ciro Immobile non mancherà mentre resta aperto il ballottaggio tra Joao Pedro e Mario Balotelli e quello riguardante Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni. Ultimi dubbi. Intanto la città di Palermo è pronta ad accogliere nel miglior modo possibile la squadra.