Mondiali, niente Playoff e subito in Qatar: pronto il colpo di scena

Colpo di scena in vista dei Mondiali: niente playoff e squadra direttamente qualificata alla competizione di Qatar 2022.

Ancora un turno di campionato e poi sarà tempo di confrontarsi con la storia. Lo sa bene l’Italia di Roberto Mancini, che tra una settimana si giocherà il proprio accesso ai Mondiali. Un (possibile) doppio confronto che potrebbe significare trionfo o disfatta per gli azzurri.

Intanto, c’è già chi vola direttamente in Qatar per la competizione del 2022. È il caso dell’Ucraina, che si prepara ad essere ammessa ai Mondiali senza passare dai playoff. Un’ipotesi che è in corso di valutazione da parte della FIFA, scossa e pronta ad aiutare (in qualche modo) il popolo e la federazione ucraina, al centro di problemi ben più gravi.

Soprattutto, un’ipotesi che potrebbe ridisegnare parte dei playoff per Qatar 2022, visto che la nazionale gialloblù sarebbe stata impegnata, come l’Italia, negli spareggi della prossima settimana.

Mondiali, la FIFA ci pensa: niente playoff per l’Ucraina, qualificazione diretta

Il 24 marzo sarebbe stata in programma la prima semifinale playoff tra Scozia e Ucraina. Un match fondamentale per il completamente del tabellone Mondiali, che ancora deve conoscere la totalità delle sue partecipanti. Con l’eventuale decisione della FIFA, però, la nazionale ucraina verrebbe posta direttamente tra le qualificate, senza passare per i playoff.

Una decisione che coinvolgerebbe, indirettamente, anche altre tre federazioni. La vincente di Scozia-Ucraina dovrebbe incontrare quella di Galles-Austria, nella finalissima playoff di cinque giorni dopo. E invece, l’intervento di Infantino e del suo staff potrebbe cambiare tutto per le suddette nazionali.

Tuttavia, resta ancora qualche punto interrogativo su come e in quali tempi l’Ucraina potrebbe essere aggiunta come partecipante extra al prossimo Mondiale. Soprattutto, considerando la rigida struttura del torneo. Nei prossimi giorni, la FIFA scioglierà le proprie riserve.