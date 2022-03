“Adesso basta!”: caos Mondiali, la sfuriata mai vista del ct

Grande sfuriata del commissario tecnico: la sua nazionale dovrà affrontare i playoff Mondiali, ma la situazione è tesa

E’ tempo di sosta per le nazionali ed è automaticamente tempo di polemiche. Di quelle che durano mesi, forse anni. Da parte dei tifosi, con “questo che è meglio di quello”; da parte dei calciatori, infastiditi da una chiamata in meno o addirittura da una di troppo. Spogliatoi infiammati dalle rivalità del club, a volte anche da motivi sociopolitici. Oggi, però, si parla di un giocatore, o meglio più di uno, che con la propria nazionale non vuole avere più niente a che fare. Almeno per il momento, perché il calcio non ha memoria e tornare sui propri passi non è complicato.

Si parla di Hakim Ziyech, trequartista del Chelsea, che ha rifiutato la convocazione del Marocco già lo scorso 8 febbraio. Le sue parole sono state come un fulmine a ciel sereno per chi non conosce la vicenda e i dissidi col commissario tecnico, Vahid Halihodzic. Quest’ultimo, infatti, li aveva messi in piazza affermando che Ziyech “Ha rotto gli equilibri dello spogliatoio”.

Marocco, Halihodzic parla di Ziyech e Mazraoui

Proprio Halihodzic ha parlato delle convocazioni del Marocco: “Parlo spesso con Lekjaa. Mazraoui e Ziyech erano sulla lista dei convocati, ma hanno rifiutato e per me è finita. Non ne parlerò mai più. Mi concentro sul gruppo e sui convocati”. La nazionale marocchina disputerà un importantissimo match contro la Repubblica Democratica del Congo, playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022.

Ziyech e Mazraoui sono i due calciatori ‘dissidenti’: non vanno d’accordo con Halihodzic e hanno scelto di non accettare la convocazione. Il ct del Marocco ha anche reso noto di aver avuto importanti chiacchierate con il Presidente della Federcalcio, Fouzi Lekjaa. Ci vanno di mezzo i tifosi, che non potranno godere delle prestazioni dei due calciatori più forti della squadra.