Abraham salva Mourinho: la Roma passa, ma che sofferenza col Vitesse

La Roma non riesce a sfruttare le occasioni create e fatica a sboccare un match diventato complicato: ci pensa Abraham al 91′

Nella gara di andata di Conference League giocata dalla Roma in trasferta contro il Vitesse, era servito un gol di Sergio Oliveira per sbloccare il match. Oliveira che, però, sempre nella stessa gara si è fatto ammonire due volte. L’espulsione gli è quindi costata la squalifica per la gara di ritorno all’Olimpico.

Ci prova la Roma, fin dal primo minuto, consapevole anche del fatto che la gara si stava svolgendo sotto gli occhi dei propri tifosi. Allo Stadio Olimpico. È stato un match di sofferenza ma anche di confusione. La Roma, nell’affanno di voler segnare un gol, ha sprecato molto e ha lasciato spesso campo aperto agli avversari.

Il primo gol della gara, valida per l’accesso ai quarti di finale della Conference League, l’ha segnato il Vitesse, grazie a Maximilian Wittek. Su assist di Eliazer Dasa. I giallorossi ci hanno provato a sbloccarla, il più delle volte pressando o partendo in contropiede, ma spesso e volentieri il massimo raccolto è stato un altro calcio d’angolo da aggiungere ai precedenti. Fino a quando Tammy Abraham non ha chiuso i giochi definitivamente.

Roma-Vitesse, i giallorossi strappano il pass per i quarti della Conference League ma faticano sotto porta

José Mourinho quasi non trattiene la rabbia per i diversi errori commessi dai propri giocatori. La Roma non riesce a sbloccarla, il pubblico dell’Olimpico rumoreggia. Pioggia di fischi per Nicolò Zaniolo, in una gara che non è andata come i tifosi avrebbero immaginato. Alla fine però i giocatori di Mourinho riescono a sbloccarla, con il proprio attaccante di riferimento.

Il risultato finale, contando andata e ritorno, tra Roma e Vitesse si è stabilizzato sul 2 a 1, a favore appunto della Roma. In una gara che sembrava essere stregata, ci ha pensato Tammy Abraham a regalare il passaggio ai quarti in Conference League. Assist di Rick Karsdorp per la rete segnata dall’attaccante giallorosso solo al 91′.