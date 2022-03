Juventus, il prezzo lievita: l’affare dell’estate rischia di saltare

Il giocatore rinnova con la sua attuale squadra: rischia di saltare la trattativa che porta avanti la Juventus

L’eliminazione disastrosa dalla Champions League ha messo la Juventus in una condizione di forte sfavore in questa stagione. Nel prossimo calciomercato sono previsti numerosi investimenti per alzare il livello qualitativo della rosa, che comunque era superiore al Villarreal. I tre gol presi, però, hanno portato a una situazione abbastanza depressa dell’ambiente. Dovrà essere bravo Allegri a ricompattare il tutto.

Tanti calciatori, inoltre, sono ritenuti di basso livello. Non sono più quelli di un tempo e spesso vengono sostituiti. E’ il caso di Alex Sandro, che sembra un lontano parente di quello che arava la fascia sinistra negli anni scorsi. Per questo la Juventus ha iniziato a seguire altri terzini, anche perché Pellegrini e De Sciglio non possono farcela da soli.

Juventus, vicino il rinnovo del terzino

Il nome individuato dalla Juventus per sostituire Alex Sandro è Owen Wijndal, attualmente in forza all’AZ Alkmaar, che ieri è uscita dalla Conference League. Il capitano degli olandesi ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il prolungamento fino al 2024 sarebbe a un passo, secondo quanto riferito dal De Telegraaf. La scelta permetterà al club olandese di chiedere molti più soldi per la eventuale cessione.

E’ prevista anche la cessione di Alex Sandro, che permetterà a Cherubini e Arrivabene di incassare quantomeno qualcosina dal cartellino. Il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e le sue prestazioni non stanno aiutando eventuali trattative per il rinnovo. La Juve deve rifondare la sua rosa per evitare altre figuracce come quelle col Villarreal e tornare a vincere il campionato. E per Alex Sandro difficilmente ci sarà spazio.