Inter, colpo di scena e addio? Il sostituto spiazza i tifosi

L’Inter valuta la posizione di De Vrij, apparso lontano dai consueti standard qualitativi. Se parte, il sostituto è già stato individuato.

Gli ultimi risultati deludenti conseguiti tra campionato e Champions League hanno fatto emergere alcune criticità in casa Inter. In primis, il precario stato di forma vissuto da Stefan De Vrij: l’olandese (fermo ai box a causa dell’infortunio patito con il Liverpool) in questa stagione è rimasto infatti ben distante dai picchi qualitativi toccati sotto la gestione di Antonio Conte.

La sua conferma, al momento, è quindi da ritenere tutt’altro che certa. A lui è molto interessato il Newcastle intenzionato ad avviare in estate, sfruttando le ingenti risorse del Fondo Pif, una vera e propria rivoluzione tecnica. I nerazzurri, dal canto loro, sono pronti a sedersi al tavolo e a valutare le eventuali offerte.

Intanto l’amministratore delegato Beppe Marotta si è già attivato al fine di individuare un possibile sostituto di De Vrij. Il preferito è Gleison Bremer ma gli alti costi (serviranno almeno 30 milioni) e l’inserimento del Bayern Monaco hanno obbligato il dirigente a valutare delle alternative e a spostare altrove il proprio mirino.

Inter, spunta Milenkovic in estate

Da qui la decisione di seguire Nikola Milenkovic, autore di una stagione in chiaroscuro con la maglia della Fiorentina: per lui 24 presenze in campionato, “condite” da appena un gol. Il contratto che lega il serbo alla Viola scade nel 2023 ed il giocatore non sembra intenzionato a firmare un nuovo rinnovo dopo quello siglato nella scorsa stagione. Ecco perché è quanto mai probabile che al termine della stagione si concretizzi l’addio tra le parti.

Il profilo del difensore piace molto a Marotta che, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, nelle prossime settimane si farà avanti mettendo sul piatto circa 15 milioni. Per ingaggiarlo servirà battere la concorrenza del Manchester United ma l’Inter è sicura di potercela fare. Il tecnico Simone Inzaghi, intanto, incrocia le dita. Il nuovo totem della difesa nerazzurra è all’orizzonte.