“Playoff Mondiali a rischio”: Italia, la notizia spiazza Mancini

Uno dei forti avversari dell’Italia potrebbe saltare i prossimi playoff Mondiali: intanto, Mancini ‘gongola’

Questo pomeriggio, sono arrivate le convocazioni di Roberto Mancini per i playoff Mondiali. E’ stato escluso Balotelli, al suo posto il commissario tecnico dell’Italia ha preferito optare per altre scelte. Gli azzurri, però, dovranno fare a meno di Toloi, Spinazzola e Chiesa, gente che sarebbe stata convocata di sicuro. La partita con la Macedonia del Nord è di importanza fondamentale, anche se in tanti stanno già pensando all’eventuale finale col Portogallo.

Il Portogallo disputerà però una semifinale molto ostica con la Turchia. E dovrà fare a meno di Ruben Dias, difensore che si è infortunato con la maglia del Manchester City e non è stato convocato da Fernando Santos. Ma c’è un altro giocatore per il quale i portoghesi potrebbero fare a meno. C’è tanta apprensione per queste ultime partite, a pochi giorni dalla sosta che decreterà chi parteciperà a Qatar 2022.

Portogallo, Fernando Santos in apprensione: ‘gongola’ Mancini

Si sta disputando la partita tra Wolverhampton e Leeds United di Premier League, e al 25′ del primo tempo è uscito per infortunio Ruben Neves. Il forte centrocampista dei Wolves ha nella sua qualità migliore il tiro dalla distanza. Diversi sono infatti i gol segnati in Premier da fuori dall’area di rigore. Il centrocampista portoghese ha avuto un problema al ginocchio destro ed è stato sostituito da Francisco Trincao.

Fernando Santos resta col fiato sospeso, in attesa di capire le condizioni di Ruben Neves nelle prossime ore. Il centrocampista è inserito nella lista dei magnifici otto del Portogallo nel suo ruolo, insieme a personaggi del calibro di Joao Moutinho e Bruno Fernandes. Ma le sue qualità restano strepitose. Intanto, a Mancini e a tutta l’Italia non può che far piacere una notizia del genere. Non per le sventure altrui, ma perché Neves è uno di quello che sposta gli equilibri con una giocata.