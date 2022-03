Berardi trascina il Sassuolo: poker allo Spezia e zona Europa nel mirino

Sassuolo-Spezia è finita da pochi minuti. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia esultano i padroni di casa che si impongono per 4-1.

Finisce 4-1 Sassuolo-Spezia, gara che ha aperto il trentesimo turno di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia esulta Alessio Dionisi che grazie alla doppietta di Domenico Berardi, alla rete di Ayhan e al gol di Scamacca conquista tre punti utili alla classifica generale. Stop, invece, per la formazione ligure guidata da Thiago Motta, a cui non basta la strepitosa rete di Daniele Verde nel primo tempo.

Il successo casalingo consente al Sassuolo di salire a quota 43 punti, a poche lunghezze dalla zona Europa, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. Zero punti, invece, per lo Spezia che resta fermo a quota 29 punti.

Sassuolo-Spezia, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Domenico Berardi al minuto 17. L’attaccante neroverde buca Provedel direttamente da calcio di rigore poco dopo il primo quarto d’ora della partita. Al minuto 36 arriva la risposta dello Spezia grazie ad uno scatenato Daniele Verde: l’attaccante del club ligure calcia a giro e disegna una traiettoria imparabile per Consigli.

Nel secondo tempo il club emiliano si scatena e chiude il match. Berardi mette il secondo sigillo sulla partita in avvio di ripresa, al minuto 48. Nel momento migliore dello Spezia, poi, ci pensa Ayhan a mettere il risultato in cassaforte: conclusione di controbalzo e Provedel battuto ancora una volta. A dieci dal termine, poi, il subentrato Gianluca Scamacca segna la quarta rete della partita direttamente da calcio di punizione. Grazie alla complicità della barriere dello Spezia, Provedel viene battuto per la quarta volta da inizio gara. La rete su punizione dell’attaccante vale il definitivo 4-1.

Classifica Serie A

Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 19; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno