“Volevo…”: Sassuolo-Spezia, la rivelazione dell’attaccante spiazza tutti

Sassuolo-Spezia regala spettacolo. La gara di apertura della trentesima giornata condita da un eurogol nel primo tempo. La rivelazione in diretta.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo di Sassuolo-Spezia, match che ha aperto la trentesima giornata di Serie A 2021/2022. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco la gara è rimasta sul pari visto un gol per parte. Ad aprire le danze ci ha pensato Domenico Berardi al minuto 17. L’attaccante neroverde ha messo a segno un penalty che ha permesso ai neroverdi di passare in vantaggio.

La risposta dello Spezia, però, è arrivata sulla fine della prima frazione di gioco. La formazione di Thiago Motta ha rimesso il match in parità grazie alla rete splendida che porta la firma di Daniele Verde. L’esterno d’attacco della formazione ligure ha portato il tabellino sull’1-1 grazie ad un tiro a giro al minuto 36.

Sassuolo-Spezia, gol Verde: la rivelazione a ‘DAZN’

Al termine del primo tempo, direttamente dal terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia, il bordocampista di ‘DAZN’ ha intercettato proprio Daniele Verde, autore di un gol spettacolare che ha fatto impazzire di gioia i tifosi dello Spezia. L’attaccante napoletano, in diretta tv, ha commentato proprio la sua conclusione vincente.

Di seguito uno stralcio di quanto da lui dichiarato: “Il mio gol? Io in realtà volevo calciare al volo di prima, ma poi ho visto che avevo spazio ed ho messo il pallone a terra. Poi ho provato il tiro a giro. Adesso serve cuore e sacrificio. Stiamo continuando a dimostrare di poter giocare con chiunque”.

Il secondo tempo, però, non è iniziato nel migliore dei modi. La squadra di Alessio Dionisi, infatti, guidata da uno scatenato Berardi, si è riportata in vantaggio al minuto 48, proprio in avvio di ripresa. L’attaccante emiliano ha sfruttato un assist vincente di Defrel che gli ha consentito di bucare l’incolpevole Provedel.