Genoa, stavolta niente ‘X’: Blessin beffa il Toro di Juric

Beffa per il Torino di Ivan Juric, che perde contro il Genoa: Blessin porta a casa la prima vittoria da quand’è in rossoblù

Nella giornata precedente alla sosta per le nazionali, le squadre che lottano per la salvezza vogliono fermarsi con un risultato che permette tranquillità. E’ il caso del Genoa, che ha vinto solo una partita in Serie A. La proprietà ha deciso di affidarsi a Blessin, sostanzialmente ‘Mister X’ per i tanti pareggi che ha conquistato da quando è a Genova. La partita di questa sera, però, ha detto qualcosa di diverso.

Il problema del Genoa non è stato, nelle ultime giornate, la fase difensiva. Bensì il gol, che è arrivato solo due volte nelle ultime cinque occasioni. Il gol di Portanova, viziato da un errore di Berisha, ha spezzato un digiuno che andava avanti da tre partite. Di fronte c’era un Torino ferito dall’1-1 con l’Inter dello scorso turno, con alcuni erroracci da parte degli arbitri.

Genoa-Torino, Blessin conquista la vittoria

L’espulsione di Ostigard ha complicato i piani di Blessin. Ma l’arbitro Maurizio Mariani ha ricevuto tantissime critiche, visto che il contatto con Izzo -che ha portato al secondo giallo- non c’era. Ed è per questo motivo che il difensore granata è stato fischiato per tutta la partita dai suoi ex tifosi. L’imprecisione del Torino è andata avanti fino alla fine: il ritmo non si è mai alzato realmente e Sirigu ha avuto vita facile sui tentativi di Singo, Pobega e Belotti.

Anche se nel primo tempo, chi ha sfiorato il pareggio è stato Vojvoda che ha colpito la traversa. Blessin si è difeso bene con gli ingressi di Bani e Hefti per Amiri e Destro, con Portanova che ha giocato in posizione ancor più avanzata. Tre punti d’oro per i rossoblù, che danno continuità ai tanti pareggi. C’è attesa per le sfide di Venezia e Cagliari, rispettivamente contro Sampdoria e Milan.

Classifica Serie A

Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno