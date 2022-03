“Il contatto non c’è”: Genoa-Torino, il verdetto dell’ex arbitro scatena il caos

La partita tra Genoa e Torino finisce nel caos per la decisione dell’arbitro Mariani: arriva anche il verdetto dell’ex direttore di gara

Si sta giocando in questi minuti una partita importantissima tra Genoa e Torino a Marassi. I rossoblù vengono da una miriade di pareggi, una serie incredibile per il calcio moderno. Blessin non riesce a portare a casa l’intera posta in palio per inserirsi seriamente nella lotta salvezza, che al momento comprende soprattutto Venezia e Cagliari. Ma anche le varie Spezia, Udinese, Sampdoria ed Empoli.

Il Torino ha pareggiato 1-1 nell’ultimo turno con l’Inter, potendo recriminare per un rigore netto non assegnato a Belotti per fallo di Ranocchia. Continuano però gli errori arbitrali in Serie A, che condizionano il percorso delle squadre. Sia quelle in lotta per lo scudetto, sia per quelle invischiate nella lotta salvezza. E c’è stata un’espulsione tra le fila del Genoa che ha dato una svolta clamorosa al match.

Genoa-Torino, critiche per l’espulsione di Ostigard

Ostigard ha ricevuto un cartellino giallo al 10′, e al 24′ ha ricevuto un’altra ammonizione per un presunto fallo su Armando Izzo. Tuttavia, dalle immagini non s’intravede in modo serio il tocco del giocatore del Genoa sul difensore granata, come affermato anche da Luca Marelli ai microfoni di DAZN: “Secondo me non c’è alcun contatto. Il Var non può intervenire, ma manca l’immagine in cui si vede il tocco di Ostigard su Izzo”.

Diverse critiche per l’arbitro Mariani per questa decisione. Il VAR non poteva intervenire essendo una seconda ammonizione. In più, un appassionato su Twitter ha espresso la sua sorpresa: “Clamorosa espulsione di Ostigard su fallo inesistente”. Blessin intanto ha sostituito Amiri per far entrare Bani e coprirsi un po’ di più.