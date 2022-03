Calciomercato Inter, per lo scippo alla big di Serie A c’è ancora tempo

L’Inter valuta le opzioni per rinforzare l’attacco: uno dei calciatori nel mirino di Marotta è stato molto vicino ai nerazzurri in passato

Partita della verità per l’Inter di Simone Inzaghi che questo pomeriggio affronterà la Fiorentina. I nerazzurri, dopo la cattiva prestazione contro il Torino, devono tornare alla vittoria per non concedere altra strada alle principali rivali. I campioni d’Italia devono ritrovare lo slancio della seconda parte del girone d’andata per riconfermarsi davanti a tutti. Il tecnico piacentino ha ancora margine per bissare il titolo della scorsa stagione ma deve rovesciare il tavolo e per farlo non esistono alternative alla vittoria.

Beppe Marotta intanto sta già impostando le strategie di mercato in vista del prossimo anno. Le mosse dell’Inter passeranno ancora mediante parametri economici chiari. In attacco si chiuderà un altro colpo. Se non dovessero concretizzarsi opzioni interessanti allora questo sarà low cost come già avvenuto la scorsa estate quando dalla Roma è arrivato Edin Dzeko.

Inter, vari nomi per l’attacco: c’è anche Mertens al quale i nerazzurri avevano già fatto una proposta in passato

‘La Gazzetta dello Sport’ individua tre nomi per l’attacco dell’Inter della prossima stagione, restringendo il campo soltanto ai calciatori in scadenza. Essenzialmente, la ‘rosea’ pensa ai nomi di tre attaccanti di alto lignaggio che potrebbero fare comodo a Simone Inzaghi.

Uno di questi è Dries Mertens, il cui rinnovo di contratto con il Napoli in questo momento appare piuttosto difficile. L’attaccante belga ha firmato nove reti in questa stagione e potrebbe risultare un elemento molto utile per il tecnico nerazzurro. L’Inter aveva già avanzato una proposta prima del suo ultimo prolungamento con la società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Edinson Cavani e Luis Suarez ma c’è un altro profilo che potrebbe stravolgere qualsiasi piano. Ed è naturalmente quello di Romelu Lukaku che potrebbe sbarcare a Milano però soltanto con la formula del prestito.