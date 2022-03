“Ha detto sì alla Juventus”: Agnelli ha già chiuso per il primo colpo

La Juventus è vicina a perfezionare un colpo per la prossima stagione: la società di Andrea Agnelli sembra aver sbaragliato la concorrenza

La Juventus ha due piani per lasciarsi alle spalle la delusione Champions: battere la Salernitana questo pomeriggio alle 15 e tornare protagonista sul calciomercato. Il primo progetto entrerà subito nel vivo, con la squadra di Massimiliano Allegri intenzionata a riscattare i tre punti per non mollare la presa sul quarto posto e allo stesso tempo procacciarsi l’opportunità di regalarsi un finale di campionato anche più interessante.

Gli effetti dell’attenzione sul secondo progetto sono spostati qualche mese più in là sulla linea temporale tuttavia la società del presidente Andrea Agnelli sta lavorando alacremente anche su questo punto per consegnare la migliore squadra possibile al tecnico livornese nella prossima stagione. Nelle ultime ore, inoltre, è balzata fuori con parecchia robustezza la negoziazione con Antonio Rudiger.

Juventus, Rudiger dà il sì ad Agnelli: colpaccio bianconero, battuta la concorrenza di altri club europei

‘La Gazzetta dello Sport’ fa compiere i salti di gioia ai tifosi della Juventus. Il quotidiano milanese questa mattina ha raccontato del sì già dato dall’ex Roma Antonio Rudiger alla società di Andrea Agnelli. Un sì importante perché arrivato nei giorni dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal. Malgrado ciò, i bianconeri hanno sbaragliato la concorrenza di top club come Real Madrid e Bayern Monaco. Il centrale della nazionale tedesca firmerà per quattro stagioni.

Rudiger percepirà un ingaggio da 6.5 milioni annui. La Juventus godrà dei benefici consentiti dal Decreto Crescita, che le consentirà un interessante ‘risparmio’ sulla contribuzione, così da spendere poco meno di 10 milioni lordi annui per il difensore tedesco.

La società del presidente Andrea Agnelli si assicura dunque il calciatore a parametro zero, dopo che nel 2017 il Chelsea ha sborsato 35 milioni di euro per strapparlo alla Roma. Per la buona riuscita dell’operazione, ha pagato la strategia della Juventus di spingere il piede sull’acceleratore nel momento di massima incertezza del club inglese, alle prese con le pesanti sanzioni inflitte dal governo inglese a Roman Abramovich, il proprietario dei ‘blues’, ora concentrato a vendere il club.