“Vogliono firmare!”: Belotti-Milan, la rivelazione di Tancredi Palmeri

Milan, l’obiettivo dell’estate resta Andrea Belotti del Torino. La rivelazione di Tancredi Palmeri in diretta sul nostro canale Twitch.

Il Milan di Stefano Pioli continua a macinare punti in campionato. L’obiettivo dei rossoneri è di mantenere la testa della classifica di Serie A e tenere dietro l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Difficile dire chi la spunterà per la vittoria finale del campionato, ma è facile ipotizzare che i rossoneri non molleranno fino alla fine della stagione, alla ricerca dello scudetto che manca dal 2011.

Paolo Maldini e Frederic Massara, in ogni caso, hanno intenzione di costruire una rosa competitiva anche per la prossima stagione. Con o senza scudetto, la formazione rossonera ha l’ambizione di diventare una vera e propria corazzata. E visti i dubbi sul futuro degli attaccanti del club lombardo, l’obiettivo principale resta Andrea Belotti.

Calciomercato Milan, Belotti a parametro zero

L’attaccante del Torino è destinato a cambiare casacca a fine stagione. Il Gallo, infatti, potrebbe seriamente non rinnovare il proprio rapporto contrattuale con il club granata. Nonostante le parole di apertura giunte ieri sera dopo la sconfitta contro il Genoa di Blessin, il centravanti della Nazionale italiana è nel mirino delle big di Serie A e non solo.

In pole position c’è il Milan di Stefano Pioli. A confermarlo ci ha pensato il giornalista Tancredi Palmeri, intervenuto in diretta sul nostro canale Twitch. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Belotti va in scadenza. Le persone che curano i suoi interessi hanno incontrato almeno tre volte il Milan. Non c’è ancora un precontratto firmato, ma c’è l’intenzione di concludere da parte del Milan e l’intenzione di Belotti di accettare la proposta rossonera”