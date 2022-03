“Con l’ambiente ha chiuso”: Inter, attacco durissimo dopo il pari a San Siro

L’Inter, dopo il pareggio contro la Fiorentina, sta subendo tante critiche, dove specialmente un nerazzurro è sotto attacco.

L’Inter ha mancato la vittoria anche questa sera contro la Fiorentina. Il primo tempo stato giocato sicuramente meglio dalla squadra di Vincenzo Italiano. I gigliati sono passati in vantaggio al 50′ con Lucas Torreira, ma la ‘Beneamata’ ha riportato il risultato in parità cinque minuti dopo con il colpo di testa Dumfries.

Nei minuti finali entrambe le squadre potevano vincere e portare a casa i tre punti, considerando sia l’occasione di Sanchez che quella di Ikoné. L’Inter si è sicuramente fermata in campionato, visto che nelle ultime sette giornate di campionato ha vinto solo la partita contro la Salernitana di Nicola.

Dopo la sosta per i play-off mondiali, l‘Inter giocherà il ‘Derby d’Italia’ contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La super sfida contro la ‘Vecchia Signora’ arriva in un momento delicato per tutto l’ambiente nerazzurro, visto che l’Inter sta subendo tantissime critiche a causa degli ultimi risultati deludenti in campionato.

Inter, attacco durissimo dei tifosi ad Inzaghi: “Con l’ambiente ha chiuso”

Simone Inzaghi è sicuramente quello che è finito di più sotto l’occhio del ciclone. Tanti tifosi interisti, infatti, stanno criticando l’ex allenatore della Lazio, reo soprattutto di aver cambiato Lautaro Martinez e Dzeko con Correa e Sanchez negli ultimi venti minuti con il risultato fermo sull‘1-1.

Le critiche a Simone Inzaghi non si fermano alle sostituzioni di Lautaro e Dzeko. In molti, infatti, affermano che la sua esperienza come allenatore dell’Inter può già ritenersi conclusa, perché con l’ambiente ha chiuso. La ‘Beneamata’ deve riprendersi il prima possibile per cercare sia di non perdere ulteriore terreno dal Milan e dal Napoli che respingere l’assalto della Juventus.